DONKI 17款$50內消暑好物　冰感香體紙1秒降3度、超抵買止汗福袋

撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-24 18:31

【DON DON DONKI／驚安の殿堂／唐吉訶德】今個夏天特別熱，打破了天文台自1884年開台以來5月最高氣溫紀錄！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

炎炎夏日，使用降溫產品不失為一個好選擇！（01圖片）

👇👇👇點圖睇17款$50以內消暑好物👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE經已開幕！《開罐 Opener》記者早前場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

👇👇👇點圖睇店內環境及打卡位推介👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知店內有咩精品賣？點擊睇全文：LINE FRIENDS STORE重新攻港！率先睇多款BT21/BROWN&FRIENDS精品

同場加映：UNIQLO/GU感謝節限時優惠

相信大家近來都有感天氣越漸炎熱，發現又是時候要換季，換上清爽的夏天裝束！UNIQLO及GU由5月21日至6月3日再次同步舉行感謝節，連續14天有多款夏天服裝及家居單品大降價！下文將率先為大家揭曉首周的第一彈共30款優惠商品！

👇👇👇點圖睇UNIQLO限時減價男女裝👇👇👇

+ 32 + 32 + 32

GU一樣有大量減價產品！點擊睇全文：UNIQLO/GU感謝節限時優惠 30款夏日單品大降價 必買日本最強T恤