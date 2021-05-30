撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-30 07:00

日本的疫情持續，作為追星族要捱過這段不能看con（演唱會）、不能見偶像的日子，確實是痛苦萬分。最近有網民發起「Johnny's超老土垃圾周邊大賽」，一起回顧歷年來Johnny's偶像出品的奇葩設計演唱會精品，包括嵐（Arashi）、SMAP、KinKi Kids等組合各種謎之形狀的手燈、老土到連淘寶也找不到、媽媽也不敢用的手袋等，各團迷妹們雖然口裡說不，身體卻很誠實，一邊嫌棄一邊打開錢包，因為「只要人好看，我全都要！」

Twitter網民曾發起「#ジャニーズクソダサゴミグッズ選手権」（Johnny's超老土垃圾周邊大賽），紛紛亮出自家偶像出品的最醜樣演唱會精品，正所謂「愛到深處自然黑」，各團的粉絲都不甘示弱，湧現出大量「高質」參賽作品，看過之後便會明白，原來陷入愛情的人是真的會變盲目！

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同場加映：通常動畫和卡通的配音工作都會由專業的「聲優」，即是配音員負責擔任聲演，不過有時候製作團隊也會邀請經常出現在電視熒幕中的人氣演員為角色配音，例如吉卜力工作室《哈爾移動城堡》的「哈爾」就是由男神木村拓哉聲演，「國民女友」新垣結衣是《Keroro軍曹》其中一位「K隆星人」的配音員，還有長澤正美、上戶彩等人也曾經為大家熟悉的角色配音，你能猜到嗎？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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