撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-25 19:13

【藝人P圖災難/P圖車禍】港台《視點31》日前在官網出LIVE預告，邀請傳媒人盧覓雪和「玻璃朱」朱庭萱討論近日兩大電視台在綜藝節目大鬥法。不過網民卻將注意力集中在宣傳圖上，更留言嘲笑「玻璃朱」將自己P成「蛇精男」！其實娛樂圈不少女藝人熱愛P圖，不過一不小心P得太重手！

杜汶澤在FB上上載盧覓雪P圖後的靚樣！（FB@杜汶澤）

港台《視點31》日前在官網出LIVE預告，邀請傳媒人盧覓雪和「玻璃朱」朱庭萱出席直播，討論近日兩大電視台在綜藝節目大鬥法，並於今晚(25日)8時在電視轉播。

不過網民卻「錯fo」，將注意力放在「玻璃朱」的頭像上，很多網民都留言嘲笑「玻璃朱」P圖P得太誇張，有人更直指她P成「蛇精女」、更嘲笑港台取消直播是因為「違反商品說明條例」。藝人杜汶澤更在facebook上分享盧覓雪P圖後的靚女樣，V臉配大眼，加上小巧的翹鼻，非常「有睇頭」。

藝人當然要以最美的一面見人，不少女藝人熱愛在社交平台上發圖文，晒日常生活、晒身材、晒自拍靚樣，不過很多女藝人都熱愛P圖修飾容貌及身材，希望保持亮麗的形象，但P圖卻非常容易P得太過火！

👇👇👇按圖看7位女藝人P圖前後差機遠！👇👇👇

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港人愛運動，夏天炎熱當然要穿上透氣的運動內衣做運動。消委會委託獨立實驗室評測市面15款女士運動內衣，價錢由$129至$480不等，當中不乏Nike、adidas、Under Amour、PUMA、Reebok等運動名牌，結果發現一款西班牙的內衣及睡衣品牌的運動內衣表現優異，舒適度佳，獲得滿分5分。

消委會的【525期《選擇》月刊 - 多款男女裝運動衣測試表現欠佳 除臭透氣效果差】測試市面上15款女士運動內衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、耐用程度（反覆洗濯後變化、色牢度等），以5分為滿分。如果內衣的透水氣度愈高，代表皮膚上的濕氣愈容易經由內衣的布料散發出來。而排汗快乾方面，內衣愈快乾代表運動時的悶熱感較低。

👇👇👇即睇下圖15款女性運動內衣評分👇👇👇

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大熱天時一出街就容易流汗，特別是腋下位置容易出汗的人，隨時走多兩走連頭髮都變得又濕又笠，令人厭煩！這時止汗除臭產品就派上用場了。《Opener》記者行勻DONKI、莎莎化妝品及一田百貨美妝專櫃部，精選9款$50以下大熱止汗除臭用品，以及香港都買得到、日本美妝網站@cosme推介的5款好評產品。

除了腋下使用的止汗劑，不少產品更可以在臉上使用、貼在衣衫內吸汗，甚至有腳部除臭專用的止汗膏，由頭到腳都可以一整天維持清爽不黏膩。男士也需要整理好儀容，記者發現市面上有多款男士專用止汗用品，有一款更兼有吸油功效，適合愛出油的男士。

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同場加映：消委會7款$200內高評分防曬產品 最高分$85開架品牌完勝$550名牌

踏入炎熱的夏天，不想曬傷當然要塗上防曬霜。消委會評測市面上30款防曬產品，14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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