2021下半年男生髮型流行趨勢　紋理燙大熱　頭髮扁塌最啱邊款頭？

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

【髮型推介/染髮/髮色推介/2021年髮型】踏入5月，意味著2021年差不多過了一半，上年興起的髮型及染髮潮流今年下半年仍流行嗎？後生仔最愛改變髮型、髮色，改變形象來吸引異性。想玩髮色又不知染甚麼好？《開罐 Opener》請來自資深髮型師Jim Tse為大家推介2021年下半年最流行男生髮型，不少更是韓星同款髮型髮色，不但顯小臉更能增加型格感。頭髮扁塌人士適合哪款髮型？哪款髮型最能修飾高額頭？

髮型師分享2021下半年大熱髮型及髮色。（fantagio圖片）

以為男生的髮型變化不多？《Opener 開罐》請來Hair Corner資深髮型師Jim Tse推介男生的大熱髮型、髮色，其中韓式電髮及韓式逗號瀏海越來越流行，一來有助修飾臉型，二來節省時間打理頭髮，三來則是趕上潮流的尖端。

只有女生才需要瘦臉？NO！Jim提到一款最hit的電髮髮型不但可以營造層次感，更可以營造小臉及精緻感，相信近年也會繼續成為大熱髮型，連男神朴寶劍都曾經留過這個髮型！

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講完男生大熱髮型，那麼下半年女生的流行髮型有哪些呢？不同臉型的人士選擇髮型時，應該考慮髮型是否有助修飾臉型。《Opener 開罐》請來Hair Corner資深髮型師Jim Tse分享2021年下半年14個女生流行髮型、髮色及染髮趨勢。

今年夏天流行一款低調的韓式挑染，紮起頭髮後才會見到明顯的淺色挑染，但披頭髮時效果較低調有質感。想漂髮又不想出現「MK金」？其中一種今年的大熱髮色，顏色較淺色但不會偏「MK金」，反而帶點灰啡色，更加有質感，連褪色都靚！

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人人都話要DIY染髮，但係咪個個都識得染髮呢？自己染髮有甚麼要留意？Hair Corner資深髮型師Jim Tse教大家如何揀染髮劑，染髮後應該如何洗頭才會更鎖色，不應使用哪種類型的洗頭水等。不少人都知泡泡染髮劑的壞處，有機會影響以後染髮時頭髮的上色度，但原來含有一種金屬成分較多的染髮劑都較容易「食色」，大家要小心挑選。

人人都知想髮色更持久，染髮後要使用鎖色或護色洗頭水，不過你是否知道它的正確用法呢？油性髮質的朋友應該如何使用呢？

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同場加映：髮型師分享3招剪出理想髮型

去salon剪髮、染髮最怕剪壞頭！不想出現剪髮、電髮後效果不似預期？拎明星相給髮型師參考怕尷尬？髮型師Jim Tse教大家3招與髮型師建立良好的溝通，剪髮不用自備明星示意圖都得！另外，Jim提醒電髮前一定要詳細向髮型師講有沒有染過髮、漂過髮，因為對方會特別注意藥水的強度，以免傷頭髮，否則電髮後的效果可能不如你想像。

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想知髮型師其他貼士，立即點擊內文：剪髮拎明星相怕尷尬？髮型師3招剪理想髮型 數碼/陶瓷曲髪點揀？