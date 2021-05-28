撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-28 16:12

回到未追日星/韓星前！近日，有網民考古分享90年代香港女星神顏照，又指「絲毫唔輸日韓，衣品同妝容髮型氣質而家感覺都唔過時」。不少網民在帖文下紛紛貼圖Po出兒時港產女神，驚歎那些年的女星都無經P圖或微整形，是真正的女神。

有網民在Facebook專頁「90年代回憶」分享90年代女星的盛世美顏，又指當年「衣品、妝容、髮型氣質，依家感覺都唔過時，有啲風格韓國都仲興緊」。不少網民留意大讚90年代港產女星，「真係個個都好靚！以前唔會係倒模樣，天然美女」、「以前真係各有各靚，有特色有氣質兼唔會撞樣」。大家的童年女神又是誰呢？

👇👇👇按圖看90年代港產女星神顏照👇👇👇

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空氣瀏海近年再次興起，原來在20年前，蔡少芬已經成功CARRY過；經典的中分髮型，又點少得郭富城？有網民笑說，港星至少領先韓星20年，不過潮流這回事，總是在無限LOOP。

👇👇👇按圖看10個早已出現的韓星妝容👇👇👇

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你可以想像到皮膚白雪雪的古天樂嗎？有頭髮的張衛健你又見過嗎？不少男星愈老愈有男人味，但他們後生、仍是小鮮肉時，可是帥得不得了。放在今天的標準，也絕不輸蝕呢！

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