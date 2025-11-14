日本熊害各市出奇招　撒狼尿應對！北海道狂殺棕熊　焚化爐唔夠用

隨著熊隻出沒的頻率和範圍異常擴大，對人類生活和牲畜已造成了史無前例的嚴重傷亡。從北海道的城市邊緣到本州的山區農田，熊隻入侵的報告不斷攀升。日本多地出盡各種方法應對，使用狼尿來驅散，到設置外觀嚇人的「狼妖機器」進行威懾，另有部分地區展開大規模的獵殺行動，有日媒報道，北海道棕熊撲殺創紀錄，而且因熊屍太多，以致焚化爐不夠用。



據日媒報道，秋田市區近日發現一隻巨熊拖走了一個狗窩到据原地點約10公尺的地方，並在附近發現了一條鐵鏈，多方相信牠吃掉了那隻柴犬。岩手縣自今年4月以來已經通報了30多起熊襲傷亡事件。森岡市仍未做好應對緊急狀況的準備，而是集中精力驅趕熊。山形縣米澤市，一名男子散步時被約80公分長的熊抓傷臉頰和肩膀。

+ 1

北京博物館推¥45蟑螂咖啡 灑滿曱甴碎片！口感焦香微酸惹熱議

熊隻入侵人類居住範圍的態勢越來越嚴重，今年，群馬縣水上町發生了5起熊襲事件。被熊爬過的蘋果樹不堪重負。最後倒塌。監視器拍下了這隻熊龐大的身軀，還錄到牠咀嚼的聲音。位於札幌市中心的丸山動物園中有救援組織正在現場工作之際，有一隻熊試圖進入建築物中，因為這隻熊的出現，整個丸山動物園被迫閉園至24日。

用「狼尿」與「怪物狼」驅趕熊隻

面對不斷升級的威脅，各地政府除了傳統的驅趕方式，也出盡各種方法應對。新潟縣三條市和富士河口湖町等露營場在接連出現熊蹤後，使用「狼尿」驅熊。在營地內放置狼尿，希望藉助熊討厭的氣味使其迴避。露營場負責人強調，住客應遵守規則，不要將食物放在外面。

在熊造成的一系列人員傷亡和農作物受損的情況下，山形市等地則採用由北海道廠商開發的野生動物驅避裝置「怪物狼」進行實證實驗。這種機器外觀酷似狼，當動物接近半徑米內，紅外線感測器會啟動，眼睛發出紅光閃爍，同時發出高達90分貝的聲音。為了防止熊隻習慣，其具備超過 50 種隨機聲音來持續威懾。而目前實證顯示，「狼妖」機器對驅趕熊隻有一定成效。

內地博主遊港外賣無餐具 徒手食牛肉粉影片瘋傳！網民教絶招解決

熊屍數量太多 焚化爐超負荷

另有部分地區展開大規模的獵殺行動，而在本州地區，今年已有536隻熊被獵殺，北海道地區則有617隻熊被獵殺。其中，北海道上野國町的撲殺數量更是去年的16倍，達到了96隻棕熊。

儘管採取了緊急應對措施，但熊屍數量已超出地方政府的處理能力。北海道上野國町的一的冷凍庫已裝不下熊屍，只能用卡車運往鄰近的榮市町。該地有一個原本用於火化寵物等小型動物的焚化爐，目前也負責焚燒上野國町及週邊五個市町村獵殺的棕熊。相關部門透露，各市町村對被獵殺的棕熊有自主處理權，但這也是該焚化爐首次接收的棕熊數量超過其處理能力，導致部分熊屍不得不直接被掩埋。

+ 1

居港內地生怨同學用粵語傾功課 呻無法交流！組員網上反擊揭真相

燃料成本高 熊肉食用門檻嚴苛

熊屍的處理成本也隨之激增，燃料費用從去年的40萬日元飆升至80萬日元以上。連鎮政府工作人員不禁質疑，他們究竟是在奪走熊的生命，還是別無選擇，只能食用它們的肉。

根據日本東北地區的一家獵物加工廠介紹，首先是時間限制，由於獵物必須在獵殺後立即加工，因此很難從其他城鎮運來。換句話說，加工廠必須位於獵殺地點附近。日本農業、林業和漁業部也指出，若要將熊肉用於生產，必須盡快將其送往加工廠，以免細菌滋生，並且腹部受傷的動物存在衛生隱患，以及如果血液沒有徹底放乾，熊肉的品質也會下降。

其次加工和處理過程也受到嚴格控制，根據國家規定，熊、鹿、野豬和其他獵物必須在指定的獵物加工廠進行加工。全日本約有820家此類加工廠，肉類加工許可證必須由公共衛生中心頒發。這些設施需要足夠大的空間來容納熊的體型。若熊是被槍殺的，還需要金屬探測器來偵測子彈。更關鍵的是，並非所有設施都具備處理熊肉的能力，且要找到具備屠宰和加工技能的專業人員也絕非易事。因此，即使考慮將熊肉變成食物，但其中的門檻也是相當嚴苛的。

資料來源：ANNnewsCH、YBC NEWS、BSN新潟放送