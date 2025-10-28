「熊出沒」日本多個景點　獵人揭與熊搏鬥經過！扯熊一器官才脫險

今年日本熊出沒特別嚴重，累計已有10人因熊襲而亡，熊出沒地區也再不限於郊區，甚至熱門旅遊景點如輕井澤、白川鄉、京都嵐山都發現有熊蹤跡，令不少居民及遊客擔心出行安全。其實日本一直有獵人冒著生命危險，協助獵殺有攻擊性的野生熊，但因近年動保意識抬頭，以及薪酬問題令獵殺行動減少。有日本媒體就曾訪問一位有多年獵熊經驗的北海道獵人，分享自己曾跟野生熊肉搏的驚險經歷，坦言當時「九死一生」，最後要扯出熊腸才能脫險，事後更縫了70多針。



《北海道新聞》在2023年7月18日曾刊登了一篇名為《搏鬥5分鐘 九死一生》的報道。報道中在北海道鄂霍次克地區瀧上町當獵熊人的山田文夫（當時69歲）分享了他一次獵熊九死一生的經歷，過程相當可怕。

20年經驗一次失手險死

山田先生擁有約20年獵熊經驗，至今已獵殺近百頭棕熊。他在2022年7月接獲通報「牧草地出現棕熊」，於是他與一名年輕獵人前往目擊現場，看到了兩頭體長約1公尺的棕熊。

由於距離日落還有一個多小時，他們決定當場獵殺。兩人分別瞄準不同的棕熊同時開槍，但同伴的子彈射歪了，一隻棕熊逃進了山林；而山田先生則擊中了另一頭棕熊的側腹。他補射第二槍，那頭棕熊從牧草地邊緣的懸崖墜落了約10公尺。

被熊返擊咬下巴及雙臂

為了檢拾棕熊屍體，山田先生便往下到懸崖底部走進竹葉叢。突然，受傷的棕熊衝了出來將山田先生撲倒，更用爪抓傷他的頭部，再騎在他身上，咬他的下巴和雙臂。山田一邊慘叫一邊抵抗，但「力量太強，完全無法掙脫」。

扯出熊一器官脫險

在懸崖上方的同伴獵人，因槍彈用盡，拋下一句「山田先生，對不起」，即跑向停在遠處的車子去補充彈藥。山田先生抱著必死決心，拼命與棕熊搏鬥。在搏鬥開始約五分鐘後，山田發現棕熊側腹的彈痕處露出了約10公分的腸子。他瞬間用右手抓住腸子往外扯，棕熊頓時失去力氣，消失在竹葉叢中。

山田先生本人在訪問中坦承是自己大意：「在沒有確認情況下不該進入竹葉叢」。最終，山田先生的頭部、雙臂、下巴等共縫了70針，下巴的感覺至今仍麻木，說話也變得不太清晰。

負責做該次採訪的記者尹順平對《週刊文春》表示，事故發生後僅兩個月，山田先生就重返現場。「山田先生坦言現在前往時仍會感到恐懼。儘管如此，他仍堅持站在驅除前線，我想這是出於一種『非我不可』的使命感。」

記者：獵人們也很掙扎

近年來，每當有棕熊被驅除的新聞傳出，對做出此決定的地方政府或獵友會，總會收到「殺熊很可憐」的抗議電話。持續採訪獵人的尹順平表示：

「執行棕熊驅除的獵人，並不是想開槍才開槍，許多人就像山田先生一樣，是出於使命感在行動。我感覺到這些獵人們的掙扎和辛勞，很少被社會大眾所了解，這也是我開始採訪獵人的動機之一。」

日本多個旅遊景點熊出沒

日本野生熊出沒越來越多，經常去日本旅遊的香港人又如何知道，自己打算的旅遊地點又是否有熊出沒呢？tv-asahi網站整理全日本熊出沒的地點，還附上了每區的熊出沒新聞，讓大家更了解日本各地區狀況。而以現有資料所知，北海道應該是近年熊出沒情形最多的區域，早前更有熊在札幌市中央區的住宅區出沒，在住宅附近的核桃樹下採食，導致附近100公尺內的小學宣布暫時閉校。而本州的東北地區如青森縣、岩手縣、福島縣等都有熊出沒，甚至有人被熊襲亡，大家出行就要留意。

資料來源：週刊文春 、北海道新聞