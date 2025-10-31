高橋藍如何私訊約到河北彩伽？AV女優七瀨愛麗絲揭露行內DM潛規則

日本排球國手高橋藍近日被爆料私下約會知名AV女優河北彩伽，儘管兩位當事人都已發佈道歉聲明，但不少網友仍感到疑惑：究竟高橋藍是如何成功聯繫上這位高人氣的女優？對此，人氣女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス）作出推測，雙方極可能透過社交媒體的私訊功能牽線成功。



高橋藍與河北彩伽的約會事件一出，有許多網友感到疑惑，兩人是如何認識呢? 若是有人透過私訊認識，但像河北彩伽這樣的人氣女優，每日都會收到數量龐大的私訊，而且女優的社媒賬號大多是由事務所管理，她又是如何「剛好」看到某人發出的邀約？

AV達人一劍浣春秋發文表示，對於搭訕內幕，人氣AV女優七瀨愛麗絲透露，球員這類公眾人物大多是透過私訊主動搭訕。好像高橋藍這樣本身擁有大量粉絲追蹤的賬號，其帳號發送的訊息會自動排序在較前的位置，所以會更容易被當事人看到。

其次，七瀨愛麗絲解釋，雖然知名女優的社媒帳號私訊會由事務所協助管理，但由於經紀人事務繁忙，通常第一個看到訊息內容的還是女優本人。加上女優需要利用社交平台宣傳作品、接收廠商工作邀約，所以她們的私訊功能幾乎都保持開放，而且女優本人也會每天查看私訊，她直言「有很多是吃飯喝酒的邀約，其中不乏名人」。