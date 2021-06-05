日本「微縮攝影」超神道具！天才級發明有了它誰都可以拍到驚人照

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-05 08:00

受到新冠肺炎疫情影響，除了非必要活動之外，相信大家都減少了許多外出行程了吧！既然都要宅在家中了，那當然要找點新樂趣啦！像是培養攝影技巧就是個不錯的好選擇，不過想拍照可不定只能往外頭跑，在家中拍攝靜物其實也是個不錯的好選擇呢！最近日本的手工藝品牌 URIJI 工房發明了一款「微型攝影」的好幫手，隨時隨地都可以拍出令人驚豔的縮小迷你世界。

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不過如果是對攝影小有研究的網友看了幾張照片恐怕已經察覺到不太對勁了，其實這款小道具非常簡單，就是以幾可亂真的設計打造出放大版的手指，即可快速的製造出微型攝影的假象啦！

而且這款手指道具還是以純木頭製作，紋理幾乎和真人手紋一模一樣。雖然居家防疫的日子沒辦法隨心所欲地出門，不過在家中其實也還是能找出許多出奇不意的生活樂趣～就看各位網友們要如何發揮創意囉！

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