撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-04 16:15

日本偶像女團「AKB48」現役最年長的成員「天氣姐姐」柏木由紀，將於下個月(7月1)15日迎來30歲生日，不過在踏入3字頭之前，她竟然在電視節目的身體檢查環節中，驗出患有10萬分之一人才會有的罕見病！

其實柏木由紀早在一年前已經發覺左手指尖經常有麻痺感覺，求醫後情況仍然得不到改善，但除此之外身體尚算健康所以沒有在意。節目結束後，她立即到醫院接受詳細檢查，原來這個罕見病嚴重可以導致半身麻痺而不能走路，甚至終身坐在輪椅上，事後她在YouTube拍片向粉絲報告最後決定，到底這是什麼病呢？

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》的特別篇，邀請不同藝人和偶像接受身體檢查，並請醫生分析他們的生活習慣與潛在健康風險。沒想到即將迎來30歲的AKB48成員柏木由紀，居然在檢查中驗出患有罕見病，而且是10萬人當中才有一個病例的疾病，本人和粉絲們都非常詫異。經過磁石共振檢查後，醫生發現柏木的骨髓有一個灰色模糊影子，再加上她左手長期麻痹的病徵，才得出診斷結果。這個罕見病後果可以很嚴重，輕則四肢麻痺、行動遲緩，但如果拖延不醫治，可以導致下半身不能活動，甚至要坐輪椅。

作為現役偶像的柏木由紀知道消息後感到難以置信：「為什麼會是我？」她在節目播出當晚，於個人YouTube頻道「 ゆきりんワールド」發布影片，向粉絲交代病情和日後的治療方法。

👇👇👇點擊圖片看柏木由紀身體檢查與患上的罕見病👇👇👇

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同場加映：日本公司「Sanrio」自1960年成立以來創作了不少廣受男女老幼喜愛、紅遍世界的卡通角色，例如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（CINNAMOROLL）和布甸狗等，基本上每位女生，甚至男生小時候都曾經擁有Sanrio系列的文具或精品。不過喜歡Sanrio並非小孩子的專利，一位快將30歲的女偶像因為曾被布甸狗「拯救」人生，從此瘋狂愛上這角色，除了收集超過5000件精品及毛公仔外，更以此為畢業論文研究主題，過著非一般的粉紅宅女生活！

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 兄整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

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