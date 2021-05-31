撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-31 18:39

疫情之下各行各業受影響，相信不少人都希望能找到個「鐵飯碗」。繼5月政府推出多個職位空缺，6月份政府繼續推出多份公務員及非公務員職位招聘，包括一向熱門學歷要求不高但起薪點較高的救護員！想知還有甚麼低門檻高薪政府筍工？即睇下文！

雖說有來自各部門的職位空缺，但各職位的學歷要求及所需工作經驗均有所不同，作為應屆畢業生或社會新鮮人絕對要細心留意各職位要求。《開罐 Opener》為大家整合了以下10份將於6月11日或以前截止的職位招聘，全部無需指定學科畢業，大多要求DSE五科合格或學士學位畢業，另外亦有只須小六畢業的職位。

數到10份中「最筍」的工作，則必數以下這份：屬公務員職位、只需DSE或會考五科合格（2級或以上）並通過指定考試便能獲最高薪金達$33,350！想知係邊份盡快抓緊機會！

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美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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網民們又有咩建議畀事主呢？點擊全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO