當你特別穿了很帥的 OOTD 想拍照留念，可是面對鏡頭時尷尬癌總是秒發作，怎麼拍都不滿意（泣）。相信面對鏡頭是許多人的困擾，擔心自己好像很不自然、肢體僵硬 ⋯⋯ 種種原因都是鏡頭尷尬症的導致的。不要怕！此次搭編要來向大家推薦這位韓國模特 — 윤세，經營網拍跟模特的他，非常懂得如何在鏡頭前自然大方的呈現自己，推薦以下 8 招自然的「拍照 POSE 」，一同解決你的尷尬癌問題！