男生拍照pose｜面對鏡頭好尷尬？即學韓國OPPA 8招自然影相姿勢

開罐
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當你特別穿了很帥的 OOTD 想拍照留念，可是面對鏡頭時尷尬癌總是秒發作，怎麼拍都不滿意（泣）。相信面對鏡頭是許多人的困擾，擔心自己好像很不自然、肢體僵硬 ⋯⋯ 種種原因都是鏡頭尷尬症的導致的。不要怕！此次搭編要來向大家推薦這位韓國模特 — 윤세，經營網拍跟模特的他，非常懂得如何在鏡頭前自然大方的呈現自己，推薦以下 8 招自然的「拍照 POSE 」，一同解決你的尷尬癌問題！

▼8 招自然的「拍照 POSE 」▼▼▼

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Dappei 結語：

想要有好看的帥照其實不難，謹記以上幾招之外，最重要的是要讓自己的面部表情和肢體盡可能地放鬆，對自己有信心也是拍出帥照的關鍵重點，讓我們一起甩掉鏡頭尷尬症吧！

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原文：面對鏡頭秒石化？學習韓國模特不尷尬「拍照姿勢 」，好感帥照也能輕鬆 GET ！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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