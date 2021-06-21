撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-21 16:30

經痛困擾著無數女性，有人吃止痛藥，有人靠中醫治療，有人敷暖水袋或吃甜品，來減輕痛楚。近幾年日本就流傳著一個都市傳說，據說只要看着一位搞笑男藝人的照片，便能立即減輕月經帶來的痛楚，而且多位女性都在網上發文大讚好有用！

為了求證，日本電視節目找到腦神經教授來驗證這個現象，怎料竟然真的有效，而且還有科學根據證實和解釋這張照片可以舒緩痛楚的原因，到底何方神聖成為了女性經痛救星？當中又有甚麼特別之處？

日本流傳著不少奇怪的止經痛偏方，其中最讓人摸不著頭腦的方法是：「只要看著搞笑藝人トシ（Toshi）的照片，便能立即減輕經痛！」，雖然聽上去很滑稽，但卻有很多女性實測真的有效！NHK節目《ガッテン！》決定驗證這個現象，邀請日本醫科大學和美國達特茅斯學院中專門研究腦部神經的教授們進行實驗和解說，最後居然證實這項偏方真的有止經痛的作用，參加實驗的女性更表示：「以後不用吃止痛藥了！」

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相信每個女生都曾經歷過幾件「月經尷尬事」，為了令大家更了解女生在經期間的痛苦，日本女插畫家志谷のぞみ （Shiya Nozomi）將大部分女生都經歷過的「月期小災難」，用可愛插圖生動地表達出來，女網民看完後紛紛留言「完全就是我」、「過於真實」，「男生永遠不會明白！」

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

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