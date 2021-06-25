撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-25 17:16

不少香港打工仔嚮往在Google、Apple等國際科技巨企上班，除了人工高、福利好，還能享受「五星級」環境的辦公室！近日日本大型轉工求職情報網媒「doda（デューダ）」，向5000位在職人士進行問卷調查，主題「如果現在要跳槽的話，你最想去哪間公司？」。調查結果讓人意外，榜首竟是一間歷史悠久企業，此外，嚴重受疫情影響的航空業竟然還名列前茅？！

邊間公司打敗了Apple和Google？

新冠肺炎疫症影響之下，日本人的工作方式和生活節奏產生了巨變，不景氣的情況下更能看出一間公司的好壞、是否能與員工共同進退。最近，日本大型轉工求職情報網媒「doda（デューダ）」公佈一項問卷調查結果，他們訪問了5000位全職人士，選出30間「最想跳槽到那裡上班的公司」，到底什麼公司能夠成功能打動眾多打工仔的心？最終排名令人十分意外，每年招聘日都會「爭崩頭」的Google、Apple居然不是榜首，一間日本企業靠實力連續兩年奪得日本打工仔最嚮往的公司！

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同場加映：日本牌子的商品質素高、口碑好，成為香港人的最愛，衣食住行都能發現日本品牌和產品。在購物的同時，你有想過這些品牌的名字是怎樣來的嗎？原來一些耳熟能詳的日本牌子名字大有來頭，著名相機牌子「Canon」竟然是取自「觀音」的讀音、大家最愛的「UNIQLO」原來是錯字、美妝牌子「Shiseido（資生堂）」和玩具品牌「BANDAI」的名字出自中國古籍？！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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