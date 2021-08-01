學生時期，總想著下課時要去哪裡閒逛、玩樂，「等等要吃什麼？」是你每天最難以解答的哲學問題，那些日子總是可以無憂無慮，更可以天馬行空想著未來的自己會是什麼樣子。時間飛逝，轉眼間步入社會，面對每一天的現實，早已高速輪轉到忘了喘息，而總有那麼幾個瞬間，讓人突然覺得「我真的長大了」，有點複雜難喻，甚至有些許惆悵。



想跟大家聊聊那些「突然感到自己長大的時刻」，原來長大，不過就是那麼一眼瞬間的事。

▼▼▼ 3個「突然感到自己長大的時刻」▼▼▼

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曾有人說過長大的過程就是一直在失去。過去讓我們快樂的事情可能都不再開心了，過去讓我們悲傷的事也不會再難過了，但請記得，長大並不只有失去。更多的是，長大後的我們都能夠從過去的經歷得到些什麼，不再對於「長大了」這件事惶恐不安，而能成為一個更好的自己。

Dappei 結語：

我們曾經都是那個想要趕快長大的小孩，卻在長大的瞬間體認到了世界的現實，或許並不是那麼殘酷，卻很實在。「願你走出半生，歸來仍是少年。」其實就算長大以後，我們仍可以試著用單純的目光去看待所接觸到的人、事、物，做一個「保持初心」的大人。

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原文：不想長大 | 喜帖收件人寫著你、夜間活動不再興奮，那些「突然感到自己長大了」的時刻，原來長大不過

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