撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-02 16:48

由日劇改編的ViuTV劇《大叔的愛》播出首個星期，香港觀眾反應非常熱烈，好評如潮。雖然是電視台少見的BL題材，但在黃德斌、Mirror的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）加持下，依然吸引到一家大細坐定定追劇！港版《大叔的愛》之所以會成功，當然不少得劇組的用心和努力，只要有看過日版的粉絲便會知道這部劇有多個「神還原」細節位，再加入原創「港味」對白，超多爆笑位，《Opener 開罐》為大家數第1－3集《大叔的愛》中40多個經典場景的港日對照圖和還原瞬間！

【1】KK經典表白場景

KK在海濱公園拿著紅玫瑰向田田表白的那一幕，背後的夜景燈飾立即變成心心，與日劇版的一模一樣，港版劇組相當有心思！

【2】天台田田爭奪戰

阿牧衝上天台「斷正」KK和田田食飯盒，大聲向上司落戰書：「你唔駛旨意搶走佢！」田一雄表現驚訝，呂爵安（Edan）的顏藝超誇張，追得上原版的田中圭，就連鏡頭的角度都似到十足！

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由首集至今，日版和港版的《大叔的愛》的橋段或人物都大同小異，甚至場景也相當接近，只有少部分改動，如港版阿田在手機發現KＫ偷拍他，而日版就是在電腦發現偷拍，但那些改動不影響劇情的推演，可謂相似度十足。不過早前也有傳媒透露，由Stanley扮演的花心top sale鍾愛KK老婆Francesca（簡慕華飾）一段戲份 ，日版將這對CP線簡單帶過，港版則會有較多感情戲。



而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

👇👇👇點圖睇Edan拋棄偶像包袱的經典瞬間！👇👇👇

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一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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