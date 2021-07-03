撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-03 06:03

日本小正太英亞（Ea）2016年憑一張海邊萌照在韓國意外爆紅，期後在日本及韓國掀起熱烈討論，有網民發現原來英亞有一位小2歲的弟弟英蘭（Eran），兩兄弟的可愛模樣被網民封為「日本最萌正太兄弟」。5年過去，有網民發現昔日的可愛少年，已變成傲嬌音樂男神！

當年只有12歲的英亞（Ea）憑一張海邊萌照意外爆紅（網上圖片）

英亞與英蘭的父母是日本人，兩兄弟在東京出生，期後因為家人的關係而定居台灣，在台讀書7年，所以英亞和英蘭都能說一口流利的中文。兄弟二人從小喜歡唱歌跳舞，志願是布望成為「全世界都聽我們音樂的音樂人」。

台北の夜市でフルーツジュースを注文しています。



英亜「我要一杯葡萄柚蘆薈( グレープフルーツアロエを1杯ください )」

英亜「少冰 ( 氷少なめ )」 pic.twitter.com/pwdinJgK5Q — ＥＡ ＥＲＡＮ 英亜 英蘭 (@ea_eran) November 17, 2017

為了成為出色的音樂人，二人更以流利中文的優勢，參與了內地選秀節目出道！期後更回日本發展，簽約星野源、吉澤亮所屬的AMUSE經紀公司。

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同場加映：松隆子姪仔出身名門曾被封日本第一美少年 長大卻被網民笑崩壞？

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