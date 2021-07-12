撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-12 18:52

【黎明 / 黎明演唱會 / MIRROR/ 姜濤／姜糖/蒙著嘴說愛你】《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》7月10日開鑼，首場黎明請了林海峰做演唱會嘉賓。期後林海峰在個人社交平台發文自嘲「查實我離開紅館嘅時候人影都冇隻」，但「托黎天王鴻福UNCLE得到天王級待遇」，由紅館巨星級御用保保安Stanley「護送藝人林狗離開紅館後台」。

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黎明7月10日至18日舉行9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》, 首場就請來林海峰擔任首場表演嘉賓，與黎明（Leon）大爆金句，一句「噏 To U」引全場爆笑。騷後林海峰在個人社交平台發文自嘲指，「查實我離開紅館嘅時候人影都冇隻」，但「托黎天王鴻福UNCLE得到天王級待遇」，由紅館天皇級御用保安許頌升Stanley護送離開紅館後台。

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90後或00後也許認得葛民輝和林海峰，但當年二人組成的「軟硬天師」組合，亦像如今的MIRROR /ERROR般，風靡一代年輕人。他們除了是當紅的電台主持、愛打整蠱電話而深入民心和間中演戲外，更是獲得過香港唱片銷量大獎「大碟銷量榜冠軍」及「白金銷量」，當年軟硬天師林海峰其實超有料！

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同場加映：姜濤灣、AnsonLo郵輪鏡粉未算癲？初代港產偶像黎明當年有幾紅？

作為初代港產偶像，當年黎明粉絲瘋狂程度，絕對比鏡粉、姜糖、神徒們誇張。不但為見偶像一面導致封路，1997年「黎明的Live Version」演唱會有來自10個國家及地區，為數約六百多人組成的「黎明家族世界大聯盟」聚集在紅館，被傳媒稱為「十國聯盟粉絲團」。

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同場加映：大叔的愛｜Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間 Barcode頭最經典

而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

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