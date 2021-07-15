無論是運動或是學習，只要你能找到讓自己不斷上進的動力來源，便能衝破人體極限和發現新潛能。最近，日本YouTuber Hajime社長進行了一項「健身室自肥實驗」，他將會在5種不同狀態的房間內舉重，看看在什麼情況下能刷新記錄，然後比較結果。最讓人期待和好奇的場景是「充滿性感美女的房間」，被異性目光包圍著真的能夠瞬間變強嗎？



訂閱者超過933萬的日本人氣YouTuber「はじめしゃちょー（hajime）」，以瘋狂的創意和爆笑題材吸引觀眾，其中最經典的必數「實測系列」，例如之前爆紅的影片「在坐滿三點式泳衣美女的課室內考試，成績會變好嗎？」，瀏覽量竟然超過2500萬！

最近他再次推出同類型的「自肥計劃」，今次將地點改成健身室，而實驗內容則是「在充滿性感美女的房間內舉重，力量會變強嗎？」他安排了5種不同的場景，包括有：教練單對單、全是普通男性、全是普通女性、全是肌肉男和全是性感美女，然後對比槓鈴重量最高紀錄。經過第一輪測試後，他在與教練單對單的情況下能夠舉起55kg的槓鈴，並以此作為另外幾次測試的標準，到底被美女包圍後能否突破極限？！

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同場加映：日少女自創步行豐胸機、爆粗吸塵機 廢到笑發明竟獲政府激讚認證

現代人之所以能夠擁有如此方便快捷的生活，全靠由古至今多位發明家們的多次失敗和不斷嘗試。不過，並非每位發明家都有驚為天人的作品，日本就有一位專門創作「無用」產品的女發明家，其中包括效果顯著卻不持久的「步行豐胸機」、人頭早安吻鬧鐘、脾氣暴躁吸塵機械人等，全部發明對生活毫無幫助。不過創意的頭腦卻吸引政府目光，更承認了她是一位可以改變未來的發明家！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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