【MIRROR / Ian / 花姐 / 譚仔 / 譚仔姐姐 /小薯茄 /阿冰】Ian@MIRROR陳卓賢 早前接拍米線廣告，花姐更客串「譚仔遮遮」一角，獲網民大讚花姐有「譚仔味」。除了花姐，以下N個超入血職業角色，90後一定記得！



Ian@MIRROR 陳卓賢早前接拍米線廣告，花姐更客串「譚仔遮遮」一角，大騷流行「姐姐話」，獲網民大讚花姐有「譚仔味」。但亦有網民指霸氣的花姐更應過檔「澳牛」，襯返花姐氣質，留言紛紛表示讚同，「冇嘢撈都真係可以做」，「套衫好襯花姐」。除了花姐，以下N個超入血職業角色同樣令人印象深刻。

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同場加映：MIRROR致婚姻破裂群組10萬人力斥老婆痴迷行為！自封姜太好小事

早前懷疑有鏡粉的老公實在忍受不了另一半的瘋狂追星行為，於是在Facebook開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，結果引來眾多苦主老公入Group齊呻老婆追星的瘋狂行為。群組開設短短兩天，人數已急升至逼近十萬！

當中還未中伏的大家可以有定心理準備防患於未然，而若你的另一半已中大半徵狀，那你就只好認命、好好迎接另一半及MIRROR帶給你的愛吧……

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同場加映：大叔的愛｜Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間 Barcode頭最經典

而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

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