【大叔的愛/ViuTV/黃德斌/MIRROR/呂爵安/Anson Lo/田一雄/盧瀚霆 】由ViuTV製作的首套港產BL劇《大叔的愛》熱播中，成為全城熱話。而港版《大叔的愛》將於今個星期五（16日）迎來大結局，讓劇迷大呼不捨，劇中不少配角都有相當搶眼演出，令觀眾留下深刻印象，這班最強配角大家對他們的認識又有多少？



飾演阿牧爸爸的演員原來都來頭也不小（《大叔的愛》劇照）

由黃德斌、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）主演的港版《大叔的愛》開播至今好評如潮，輕鬆搞笑的劇情、貼地的本土對白、演員爆笑的演技，讓觀眾留下深刻印象。除了劇中幾位主角外，一眾配角都有相當搶眼演出，但大家對這班最強配角認識又有多少呢？

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同場加映：MIRROR致婚姻破裂群組10萬人力斥老婆痴迷行為！自封姜太好小事

前日（3日）懷疑有鏡粉的老公實在忍受不了另一半的瘋狂追星行為，於是在Facebook開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，結果引來眾多苦主老公入Group齊呻老婆追星的瘋狂行為。群組開設短短兩天，人數已急升至逼近十萬！

當中還未中伏的大家可以有定心理準備防患於未然，而若你的另一半已中大半徵狀，那你就只好認命、好好迎接另一半及MIRROR帶給你的愛吧……

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同場加映：大叔的愛｜Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間 Barcode頭最經典

而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

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