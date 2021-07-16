【大叔的愛/ViuTV/黃德斌/MIRROR/呂爵安/Anson Lo/田一雄/盧瀚霆 】由ViuTV製作的首套港產BL劇《大叔的愛》熱播中，成為全城熱話，劇集將迎來大結局，不少劇迷大呼不捨。



《大叔的愛》劇照

《大叔的愛》16日迎來大結局，劇中不少名場面及台詞為人津津樂道。除了引發多年未見的全民追港劇熱潮、《大叔的愛》帶來了久違的追港星狂熱，早前劇中兩位主演Edan 和 Anson Lo 到尖沙咀出席品牌活動時，更吸引近千名粉絲撐場，逼爆商場上下兩層，風頭一時無兩。不只全城追劇潮，《大叔的愛》亦激發了10個狂熱效應，大家感受到嗎？

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同場加映：大叔的愛｜超強配角大起底 陳子豐獲魯庭暉激讚、她為追夢住劏房

由黃德斌、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）主演的港版《大叔的愛》開播至今好評如潮，輕鬆搞笑的劇情、貼地的本土對白、演員爆笑的演技，讓觀眾留下深刻印象。除了劇中幾位主角外，一眾配角都有相當搶眼演出，但大家對這班最強配角認識又有多少呢？

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同場加映：大叔的愛｜Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間 Barcode頭最經典

而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

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