有很多歌手出道多年，都只靠一首歌揚名。早前，有網民開Po集思「一人N個歌手，一生人剩係紅一隻歌」，留言中不乏80、90後的童年回憶名字，以下10位歌手10首成名曲，大家又識唱幾多？



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網絡歌手KellyJackie（陳曉琪）2005年憑自己作曲的《他約我去迪士尼》掀起網絡歌曲熱潮，登上當年各大電台冠軍歌位置，總計下載數量超過20萬次。迪士尼更邀請她與陳慧琳合作灌錄合唱版《他約我去迪士尼》，但期後因合約問題每次出騷只能唱一首歌，陷合約糾紛，更因而被網民指是「一曲歌后」。除了KellyJackie，有很多歌手出道多年，都只靠一首歌揚名。以下10位歌手10首成名曲，大家又識唱幾多？

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同場加映：17個明星姓名諧音食字「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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