因疫情關係今年的「香港電影導演會年度頒獎典禮」未能舉行，執委會昨日（20日）在網上公布得獎結果。周國賢憑《一秒拳王》獲「最佳男主角」，他在獲獎感言中勉勵港人，「再唔容易嘅困境，只要肯行落去，都一定會有出路」。



《一秒拳王》劇照

熱血港產片《一秒拳王》自上映以來大獲好評，票房最終收$1600萬港元票房。超越去年的港產片《幻愛》。周國賢亦憑《一秒拳王》獲香港電影導演會年度頒獎典禮的「最佳男主角」，他在獲獎感言中勉勵港人，「再唔容易嘅困境，只要肯行落去，都一定會有出路」。其實自2004年入行至今，周國賢曾兩度暫別樂壇，經歷過高低起伏，最終磨練成「最佳男主角」！

YouTube截圖

【1】一出道大方公開已婚

字：2004年一首《目黑》唱得街知巷聞，讓周國賢的名字出現於大眾視線。與同期的新生代歌手不同，周國賢出道時沒有隱瞞自己的感情狀況，大方公開並承認已婚及已為人父，而樂迷亦相當受落，更親切稱他為「周爸爸」。

koholaendy@ Instagram

【2】Band仔逼單飛出道

周國賢2003年以創作歌手身分出道，但他自言「由Day 1玩音樂已經是夾Band」，但公司卻要求他以個人身份單飛出道，讓他覺得自己像「精神分裂」般，亦像「漫畫《爆粗band友》主角那種雙面人的感覺」，同樣矛盾。

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