如果提到門檻低高薪金的政府工，入境事務處的入境事務主任必定是熱門選擇之一！學歷最低要求只需中學畢業，便能獲得高達$36,655的起薪點。相比全年招聘、俗稱「散仔」的入境事務助理員，入境事務主任不常招聘，因此經常爭崩頭！不過近日傳來好消息，即日起至7月26日接受申請！想知學歷以外仲要乎合咩條件即睇下文。另外亦有7份低門檻職位資料，不論你是應屆畢業生還是經驗不多，都一樣有選擇！



入境事務主任一向都是搶手的政府工，加上是公務員職位，不論薪金還是福利都頗理想。根據過往數據顯示，於2019年有超過1.4萬人投考入境事務主任，平均約100人爭一個位，競爭相當激烈！

入境事務主任一向都是搶手的政府工，加上是公務員職位，不論薪金還是福利都頗理想。（資料圖片）

因此有意投考的話就要盡早預備了！因為遞交文件後一旦獲得面試機會，便需率先應付體能考試，前後共需過四關！而意向不在此的朋友們，其實亦有不少選擇！

🔻🔻🔻點圖睇7月內截止8份低門檻政府筍工🔻🔻🔻

+ 53

※ 以上資料只供參考，一切以官方資料為準



👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：12份月入過2萬政府工

如果你的工作經驗較多、或有修讀特定科目和證書，則可以考慮以下政府工。公務員事務員於7月頭釋出的多個公務員及非公務員職位空缺中，天文台社交媒體主任引起不少人的注意，可惜此份高薪小編經已截止申請。不過大家不用失望！因為近日到康樂及文化事務署（康文署）請小編，月薪達$24,520！想知要乎合咩條件即睇下文。另外亦有超過10份月薪過2萬的政府工整合，當中有些無需大學畢業亦可應聘！

《開罐 Opener》從眾多政府職位空缺中，整理出共12份月薪2萬或以上的職位空缺，雖然當中部分要求特定學科或資格，但整體學歷要求不高，只需大學學士學位或以下、工作經驗三年或以下。不論欲應聘公務員或非公務員都有一定數量的選擇！

🔻🔻🔻點圖睇公務員（衛生署、土木工程拓展署、入境事務處）職位招聘🔻🔻🔻

+ 21

仲有其他月薪達2萬或以上的職位空缺，點擊睇全文：康文署請設計小編 無需大學畢業月薪2.4萬！12份月入過2萬政府工

同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

👇👇👇點圖睇事主講面試時的事發經過👇👇👇

+ 1

網民們又有咩建議畀事主呢？點擊全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO