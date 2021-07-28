香港劍擊選手張家朗，在東京奧運花劍取得金牌，決勝一戰成為全城焦點，不少市民都在商場、家中、甚至用手機看直播。不過事後有不少網民都表示，其實看不太懂比賽，笑指指自己對劍撃的認識，只屬於「四葉草」級數。



當年TVB有不少以運動為主題的電視劇，當中很多都是非主流運動，小時候不少運動知識，都是由這些電視劇而來。當然有些超現實「知識」，一直被當成梗講足20年。除了《當四葉草碰上劍尖時》之外，你還記我有甚麼運動主題電視劇嗎？這6套作品，你一定睇過。

香港劍擊選手張家朗，在東京奧運花劍取得金牌。

《當四葉草碰上劍尖時》，是四葉草系列第一部，以劍擊花劍為主題的短篇偶像劇，不少觀眾因為這部劇接觸劍擊，比起籃球、足球等，劍擊更令人感到好奇。2003年首次播出時，奧運劍撃金牌得主張家朗只得5歲。無獨有偶，劇中主角之一歐陽逸 （黎諾㦤飾演），跟張家朗一樣，亦是用左手握劍扭轉局勢。

除了《當四葉草碰上劍尖時》之外，你還記我有甚麼運動主題電視劇嗎？

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同場加映：東京奧運｜6個異國美女選手大檢閱 哈薩克持旗手最仙氣

奧運開幕幾日，尚有大量比賽仍未上演，不過已經不少美女運動員「先聲奪人」，成為網民的關注重點。對於已經看慣亞洲美女的網民來說，充滿異國風情的運動員，更是令人眼前一亮。這幾位在過去3日比賽或開幕式中亮相過的美女選手，又有沒有令你心動？

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同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

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