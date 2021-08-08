星二代｜日本最可愛初中生長大了！畫風突變嚇怕網民：同一人嗎？

每年日本都有「最可愛初/高中生」選舉，但又有多少人會關注她們長大後會變成如何呢？荻野心2018年參加「日本最可愛初中生選美比賽」獲得第2名，但2年後荻野心卻因一張與媽媽的合照而意外爆紅！



荻野心2018年參加「日本最可愛初中生選美比賽」獲得第2名。 （網上圖片）

13歲的荻野心頂著星二代的光環參選「日本最可愛初初中生選美比賽」，並獲得第2名。其實她來頭並不少，荻野心得媽媽布川智子，是日本80年代人氣女團小貓俱樂部的成員，而舅父布川敏和亦是Johnny's 80 年代男團澀柿隊一員。

荻野心雖然獲得「日本最可愛中生選美比賽」第2名, 但當時有網民指她相貌普通，獲得名次是因為家人的名氣。

承襲媽媽的美貌，讓荻野心在2018年獲選「第二可愛」的初中生。但當時有網民指她相貌普通，獲得名次是因為家人的名氣。但2年後，荻野心卻因媽媽布川智子在個人平台上分享一張二人合照而再度爆紅，不少網民大呼昔日的日本最可愛初中生「面目全非」，完全不敢相信是同一個人。

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同場加映︰東京奧運｜8個高顏值日本男選手 泳界美男、空手道王子重點推介

日本東京奧運已經開始，大家除了欣賞比賽，亦會欣賞各國的帥哥美女運動員吧。尤其是男選手，經常訓練令他們滿身肌肉，絕對比一般男生更有吸引力。《開罐Opener》搜尋過今屆出戰的日本男運動員，精選出以下這8個型男讓大家保養一下眼球。

東京奧運總共有60多個國家，一萬多名運動員參加。今屆奧運由日本主辦，而日本派出的運動員亦相當受矚目。以下這8個日本靚仔運動員，有肌肉型、粗獷型、美男型、那一個是你喜歡的類型呢？

【1】飯塚翔太。（網上圖片）

第1位是田徑選手飯塚翔太，1991年出生，身高186cm。除了身材高大是優點，他的爽朗笑容亦讓人十分有力量。而且實力也不差，他在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運都有參選400米接賽並且獲得銀牌，今屆則會參選200米賽跑。

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同場加映：東京奧運 外國人數選手村6大罪

今屆東京奧運可說是一波三折，最近爆出開幕禮作曲家小山田圭吾的校園欺凌黑歷史、奧組委又表示不排除最後一刻取消奧運，民眾都非常擔憂。位於東京晴海區的奧運選手村也受到不少投訴，有外國運動員在抵達選手村後不斷「吐槽」房間的設施，例如天花板太矮導致他們要頂著頭洗澡、俄羅斯隊的房間沒有電視和雪櫃等，當中最受爭議「紙皮箱床」被外媒嘲笑是「反性愛床（anti-sex bed）」，更有運動員在Instagram表示「Help」求助！

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