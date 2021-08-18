美少女戰士聲優竟是男生？8大超反差角色　難以想像配音是同一人

大家聽過「聲優」這個名詞嗎？相信對日本動漫有興趣的朋友，肯定聽過這個名詞。在日本，「優」這個字就含有「表演工作者」的意思。因此演員稱為「俳優Haiyuu」，以聲音進行演技表演的人就稱為「声優Seiyuu」。在動漫大國日本，聲優是賦予角色靈魂的重要人物。他們不但讓角色活了起來，在當今聲優偶像化的潮流裡，聲優甚至是一個觀眾決定要不要追這部動畫的重要因素之一。



日本聲優一人飾演七角？這些角色竟然是同一個聲優配的！

在追求精益求精的日本職人文化裡，聲優不僅僅作為一個普通配音員而已。他們的聲音千變萬化，恰如角色性格的演出只是他們的基本功。厲害的聲優，甚至可以讓聲音超越任何年齡、性別、甚至是種族，一個人就能夠演所有家庭裡的所有角色。著名的聲優石田彰先生就曾以「一人七役」的事蹟被廣為稱頌。一個人演出爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、大哥、姊姊、弟弟！聲優真的厲害到超乎想像！

這次我們就來盤點一下在大家回憶中的經典動畫角色們，有些印象相當反差的角色竟然都出自同一個聲優的詮釋！有些甚至還會有些「破壞童年」印象的感覺呢！就讓我們一起來看看吧。

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看完這些形象差別天差地遠的角色其實都是同個聲優演出的，是不是被震攝到不行了呢？雖然還有很多經典的角色因為篇幅沒有被提及，大家心目中還有哪些極度反差的角色都出自同一位聲優呢？歡迎來粉絲團來跟大家討論喔！

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