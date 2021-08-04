薛影儀因為參選《亞洲小姐競選2021》而爆紅，雖然落選但仍受到不少網民熱捧，早前更簽約亞視（ATV）成為旗下藝人，網民力推阿儀做「亞視一姐」。昨晚（3日）薛影儀上亞視音樂直播節目大開金口，網民評價不一，有的指阿儀的歌喉奮如「撒旦吻過的聲音」，亦有網民指「睇阿儀唱歌好睇過奧運」。



ATV 亞視數碼媒體 Facebook截圖

現年37歲的薛影儀上星期（26/7）在《亞洲小姐競選2021》香港賽區面試中，以獨特的氣質在一眾佳麗中脫穎而出。雖然落選但仍受到不少網民熱捧，早前（30/7）更簽約亞視（ATV）成為旗下藝人。日前，ATV更為開設IG帳戶，短短5日已有14.2K粉絲Follow，而且Fans數目仍持續急升！

不少Fans大讚阿儀靚相「好有靈性」。（Instagram / @ching_yee0205)

雖然阿儀新開的IG只有10個Post，但Fans仍非常興奮，瘋狂在阿儀靚相下留言互動，不少網民大讚在花田留倩影的阿儀令「所有太陽花秒變綠葉」，「果然係黃花閨女」，「張相好有靈性」，雖然亦有網民指影片靈異「特登農曆7月出好應節」，但此Post已有5千多人畀心心讚好，更有阿儀「鐵粉」開了Fansclub IG，認真厲害！

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同場加映：屯馬開通真的很興奮？5組土炮歌手憑膠歌一曲成名 學界Rap神是誰

一句「屯馬開通真的很興奮」近日在各大社交網站洗版式出現，受訪的羅先生隨即成為網絡紅人，亦有網民配上《綠袖子Greensleeves》原曲作背景音樂，二創洗腦版神曲。其實不只「屯馬開通真的很興奮」，以下幾組土炮歌手，憑膠歌一曲成名，大家又記得他們嗎？

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同場加映：梁振英只係KOL？7個膠系得啖笑KOL 龍心去打仗、劉馬車又坐監

龍心、劉馬車是KOL，梁振英又是KOL，難道在特首眼中，他們都是同一LEVEL？特首選舉下年開始，梁振英近日非常活躍，不時點評現屆政府表現，林鄭月娥早前見記者時，明言「近年好多意見領袖、KOL，所以我就唔會逐個嚟評論。」被認為是意有所指。

其實香港過去都出產過不少膠系KOL，睇完得啖笑，部分更已經消聲匿跡，令大家懷念不已。

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同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

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