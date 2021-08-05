【東京奧運2020／馬術／奧運賽事】奧運馬術項目進行得如火如荼，昨天（8月4日）的個人場地障礙賽由英國騎師Maher Ben奪金，而香港派出的代表何誕華則在日前完成馬術三項賽，最後總成績42名。然而騎師和馬匹並非主角，今屆馬術賽事的場上障礙設計和裝飾成為了焦點，有網民在直播期間看到賽馬被障礙欄杆旁邊的「巨物」嚇到，隨即後退繞過障礙物，導致騎師跨欄失敗，更有參賽者表示目擊4、5匹賽馬對場上的裝置感到恐懼，抱怨「太過真實，嚇壞馬匹」！



東京奧運馬術項目早前於網上引起爭議，有日本網民在Twitter分享一段賽事錄影片段，影片中的紐西蘭騎師Daniel Meech在賽前練習時打算帶賽馬跨過10號障礙物，誰知馬匹被欄杆旁邊的相撲手人偶嚇到往後退，導致跨欄失敗！原來今屆奧運馬術賽事為了展現日本文化和特色，將場上障礙和欄杆設計成藝妓、壽司、木偶等，而這個讓馬匹感到恐懼的「相撲手」更是一比一仿真人模型，身體傾前擺出攻擊姿態，導致賽後多名選手抱怨。

根據《美聯社》報導，有部份選手的馬匹因為太害怕「相撲手」而在障礙前停下來，結果被扣分無法晉級。其中更有選手在賽後訪問表示親眼目擊有4至5匹賽馬感到害怕，又有參賽者坦言「雕像太過逼真和嚇人，馬匹需要事先適應『相撲手』才能減輕恐懼。」

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同場加映：東京奧運｜伊藤美誠洗腦式教育曝光 母親每晚床邊催眠「贏中國」

日本乒乓球女子代表伊藤美誠於今屆奧運奪得佳績，早前與拍檔水谷隼混雙賽事奪金後，再於7月29日贏得女子單打銅牌，創下日本隊奧運記錄。其實伊藤美誠曾經在里約奧運預賽擊敗中國乒乓球前一姐丁寧，今年僅20歲便有如此優秀表現，大部分歸功於其母親的地獄式培訓和教育。她從2歲開始接觸乒乓球，伊藤媽媽要求每天至少進行7小時練習，就連睡覺時也要在女兒耳邊催眠說：「你要打敗中國」！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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