【東京奧運／奧運義工 / 義工裝備/ 義工 / 開箱 】東京奧運正進行得如火如荼，除了選手們積極備戰外，賽場外的義工們都為賽事能順利舉行而不辭勞苦的努力。居住在日本的YouTuber Kimberly Hara，早前分享在奧運擔任義工的經歷。



居住在日本的YouTuber Kimberly Hara，早前分享在奧運擔任義工的經歷。（YouTube / @Kimberly Hara）

3年多前由美國移居到日本的YouTube Kimberly Hara，早前分享在奧運擔任義工的經歷。Kimberly指由於疫情，很多比賽場館都取消觀眾入場觀賽，很多義工職務因而被取消。雖然Kimberly面試時曾回覆，希望第一志願能在奧運開幕禮服務，但母語是英語的Kimberly，因懂英語和日語而被選中擔任傳媒中心的義工。

居住在日本的YouTuber Kimberly Hara，早前分享在奧運擔任義工的經歷。（YouTube / @Kimberly Hara）

Kimberly更開箱東京奧運義工裝備包。 Kimberly指每位奧運義工都會獲得一袋裝備包，入面除了包括義工當值時要穿著的外套、大會T恤及褲等，就連襪子、鞋、帽子、水樽都有！務必每位義工的裝束都是整整齊齊。

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同場加映：東京奧運張家朗獲750萬、菲國選手有樓有地 金牌得主待遇大比併

【東京奧運2020／劍擊／張家朗 / 金牌 】東京奧運賽事進行得如火如荼，時隔25年後香港再有金牌入手，香港男子花劍代表張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，全港興奮。同為奧運金牌得主，但不同地區各位選手的待遇大不同，到底哪個地區的金牌運動員獎金是最高呢？

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同場加映：東京奧運｜6個選手小迷信 Tom Daley必帶公仔、伍家朗球袋要咁擺

雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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究竟真相係點？點擊全文睇：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 啦啦隊養眼 呢項全民有資格