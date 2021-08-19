近日有日本網民把在餐廳看到的人生語錄上載到Twitter，結果引來近3萬5千個轉發及近15萬個Like！這張引起熱烈反應的語錄名為「18歲與81歲的差異」，強烈的年齡對比配上一針見血的形容，例如「內心脆弱的18歲，骨質脆弱的81歲」，讓不少網民大喊超中肯！



18歲時心跳加速是好事，81歲的心跳加速卻隨時會有心臟病。（《大力女子都奉順》、《華麗的誘惑劇照》）

語錄中共有數句短句，每句均以18歲為上句、81歲為下句，並以相似的句型顯示出來。雖然只有短短幾個字但卻相當直接中Point，不論你已遠離18歲、還是跟81歲仍有一段距離，依然能從當中兩者的差別找到共嗚！

網民們看完後各有感受，有人認為年輕的自己原來已達80歲的狀態、有人則認為句子需短，卻輕易「躺着也中槍」，不得不承認當中的真實性。更有網民根據格式自創新句，記者整理了當中10句！一起來看看！👇👇👇點圖睇18歲 VS 81歲的差異👇👇👇

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同場加映：小學雞時代集體回憶！17條IQ題考你常識創意 有咩飯最慘不忍睹？

IQ題千變萬化，除了考你智商，其實還考你邏輯、創意、甚至常識！當你以為不用用常理思考，問題偏偏考你有沒有留意日常細節；到你以為要留意細節？它卻不按套路出牌，讓你措手不及！有咩老鼠用兩隻腳行路？有咩飯最慘不忍睹？以下17條IQ題，諗清楚先好答！

要答對IQ題絕不容易，好好利用記者在前言給大家的提示，打醒12分精神、準備好就開始吧！點圖即看以下17條IQ題，看你能答對多少題👇👇👇

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同場加映：披荊斬棘的哥哥｜7大港星另類巔峰 謝天華單手神技/他是天后舊愛

芒果TV去年推出由30+女藝人組女團節目《乘風破浪的姐姐》後大受歡迎，今年乘勝追擊推出「哥哥版」，最後由33位男藝人參加的《披荊斬棘的哥哥》昨日（12日）首播。



參賽者不乏一眾為人所知的港星坐陣，包括主演《古惑仔》的幾位主角林曉峰、陳小春及謝天華，因此節目一播出已不斷惹來網民熱議。不過大家的確不應看少這群「哥哥們」，皆因他們各人的星途上其實都有不少另類事業巔峰，讓《開罐 Opener》為大家細數一下！

👇👇👇點圖睇7大哥哥以前有咩另類威水史❤️👇👇👇

仲有另位幾位「哥哥」！點擊全文睇：披荊斬棘的哥哥｜7大港星另類巔峰 謝天華單手神技/他是天后舊愛