七月鬼節4大破財星座　山羊投資要三思　這星座漏財只因不懂拒絕

【鬼節／農曆七月／星座／破財】農曆七月，鬼門關大開之時，禁忌特別多。而在這個月，各項星象的變動亦為星座帶來一些變化！命理專家「小孟老師」特別提醒在鬼月期間，有四大星座特別容易破財，若不想時運低頭頭撞着黑兼流失財運，上榜的朋友們便要好好留意了！



台灣命理專家「小孟老師」不時因應時節提供各式建議，農曆七月，除了要小心犯禁忌得罪鬼魂，是月亦有四大星座要好好注意自己的財運！老師特別點名四大星座有機會於本月破財，並附上解決方法！

農曆七月鬼節有四大星座特別容易破財（《金錢戰爭》劇照）

山羊座投資要謹慎 隨時畀錢買教訓

老師提到山羊座的朋友不論想創業或投資都要小心謹慎，行動前應先考慮衡量各方面的長短處後再作決定，否則會得不償失！

有個星座竟然因為唔識拒絕人而破財？👇👇👇點圖睇農曆七月四大破財星座👇👇👇

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同場加映：【鬼節】細思極恐盂蘭節特別版 5個靈異故事

農曆七月十四盂蘭節（俗稱鬼節），看畫手歌者的細思極恐作品「應節」就最好不過，靈貫故事不一家有鬼，更多是人為，畢竟很多時候，活著的人比死了的人更可怕，以下5個故事，你看懂了嗎？

👇👇👇故事一：《鬧鬼的社區》👇👇👇

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同場加映：農曆七月鬼節拍拖8大禁忌

踏入農曆七月，來到相傳鬼門關大開的日子，就算未到7月14鬼節（又稱盂蘭節），都一樣要小心為妙，以免得罪在人間徘徊遊蕩的「朋友們」。適逢本周六（14日）是七夕情人節，相信不少情侶都會借機放閃，不過原來在鬼月之下放閃，或許都會得罪鬼魂！《開罐 Opener》整理出8大鬼節情侶禁忌，有另一半的大家不妨多加注意！

👇👇👇點圖睇8個情侃鬼節禁忌👇👇👇

點擊全文睇：七夕｜農曆七月鬼節拍拖8大禁忌 千萬別壁咚 在這放閃被鬼拆散