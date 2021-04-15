同事打友誼波、返工返到上酒店？4種「最易外遇」關係網民超認同

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-15 08:00

早前在台灣，民進黨立委王定宇被爆料與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居一事，引發各界熱議。撇開兩人的真實關係，有兩性專家分享，「最容易讓男人外遇的4種關係」，但也強調，就算知道這些仍防不勝防，回歸到根本就是，用心經營彼此的愛情，寵愛自己和疼愛對方。而網友們也紛紛在下方留言，「怎麼這四種關係都這麼誘人啊」、「同事關係真的很容易發生」。

即睇「最容易外遇」的4種關係（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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欣西亞認為，若王定宇和顏若芳真的搞外遇，那麼兩人可能是從第一種同事關係和第三種因工作衍生出的關係，順便再加上房東及房客與室友關係；至於是否真的偷情，只有當事人心裡最知道，反正觀眾的眼睛是雪亮的。

欣西亞直言，看完以上容易造成另一半外遇的關係，大家可能會覺得根本防不勝防，既無法阻止對方外出工作、使用手機、出差應酬或不使用社群軟體，且要他不跟自己以外的異性互動也不切實際，因此最好的方式還是回歸到根本，「用心經營彼此的愛情，寵愛自己和疼愛對方」，給老婆讚美的言語，給老公欽佩的眼神，一輩子撩撥她、挑逗他，製造生活的情趣，只有讓彼此對這段關係保持永久的新鮮感，才能緊緊抓住愛人的心。

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