每逢夏天，家中就會多咗好多不同的蟲蟲出沒。最常見的，就是蚊、烏蠅、和蟑螂。雖然牠們對人體健康影響不會太大，但一直在你面前出現，真的十分擾人。噴極殺蟲水都唔死？到底有甚麼方法可以對付牠們？《Opener》向大家推介5個由韓國昆蟲專家認證的5個驅蟲滅蟲法！



《Penthouse 3》劇照

相信不少女生都非常害怕小強！小強出現的話，好彩的就有爸爸來救駕，唔好彩的話，就只能自己救自己！霎時間找不到殺蟲水又可以點對付牠們？《Opener》綜合韓國節目《SUBUSU NEWS》和《쿨하게 까는 당》的內容，整理出5個由昆蟲專家認證的滅蟲驅蟲法，就算沒有殺蟲水都可以殺死小強。

用頭髮噴霧／《SUBUSU NEWS》截圖

用頭髮噴霧

韓國昆蟲專家指，用頭髮噴霧是一個很有效的滅蟲方法。因為昆蟲的身體大多數都有氣門，噴頭髮噴霧在牠們身上的話，就會阻塞牠們的氣門，從而令牠們窒息死亡。

▼▼▼點擊圖片查看5大驅蟲滅蟲法▼▼▼

+ 5

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：OLIVE YOUNG最新面膜排行TOP 20

韓國連鎖美妝店Olive Young不時都會更新不同產品的銷售榜，《開罐》就和大家看看有哪些人氣面膜產品推介！

+ 11

同場加映：韓國Olive Young人氣防曬霜排行榜TOP 7

趁著夏天，《Opener》和大家一齊看看Olive Young的人氣防曬霜排行榜TOP 7，不少人氣品牌，例如DR.JART+、DR.G都有上榜。

▼▼▼點擊圖片查看韓國人氣防曬用品TOP 7▼▼▼

+ 5

點擊原文查看完整內容：【韓國Olive Young人氣防曬霜排行榜TOP 7 Dr.Jart+、Espoir上榜】