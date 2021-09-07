時下整容已成風氣，對自己外貌不滿意的人很容易就可以透過整容而變得更漂亮。日本女偶像MiRichan亦沉迷整容，在面部10個部位都動過手術，亦曾花300萬円（約21萬港元）抽脂，原因是受身邊人的整容風氣影響。她看似10多歲萌妹，但真實年齡卻令人驚呆。



（Twitter@@BarSyrup）

MiRichan近日受邀上節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享整容的經歷。她在兩、三年前開始整容，起初是因為在娛樂圈打滾的她，身邊的人都試過整容而變得更可愛，她也因此而欲欲想試。對於本來的面貌，無論是網民還是MiRichan自己，都覺得她在整容前其實並不醜，甚至是個萌妹，只是她因為想變更美，亦想藉此幫助事業所以整容。MiRichan是偶像團體Candye♡Syrup的成員，其他團員都是19歲左右的年輕女生，當主持問到她的年紀時，她的答案驚呆了在場的人。

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MiRichan幾乎全身都有動過手術整容，最痛是做抽脂手術。因為經常想減肥，但自己又沒有動力，不能堅持，才想到要抽脂。不知從何得到的資訊，她以為只要做過一次抽脂手術就會變成不胖體質，然而手術帶來的劇痛令她連床都起不了。將來，她可能還會進行其他手術。

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日本節目《ザ!世界仰天ニュース》邀請餅田分享自己的減肥故事，並用戲劇重現情景。餅田有兩個哥哥，她是最小的女兒。她一家人包括父母及哥哥食量都超大，所以每天吃飯總會有大量高卡路里食物，她從小就被家人影響，每日吃個不停。

（節目截圖）

直到長大後，因為遇到喜歡的男生，她開始想減肥，然而最後失敗。但她身邊的男性都紛紛向她表白，覺得她很可愛，於是就更難減肥了。

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