日本女優「最強新人王」香港開見面會　$200起4大福利有身體互動

日本女優不時都會來香港開見面會，今個夏天攻港的竟然是今年的最強新人王瀨戶環奈！根據瀨戶環奈在IG上公布，她將會在7月19日來香港舉行見面會，期間課金粉絲將會有4大福利，各位粉絲ready見女神未?



IG@setokanna_

根據瀨戶環奈（せと かんな）的IG帖文，今次見面會將會有旺角西洋菜街舉行，並且以魅魔造型出席。見面會的課金由$200-$450不等，按價錢有不同互動，包括握手、合照、自拍、簽名，更有機會親自為她影寫真相。而活動的參加券要在7月9日在網上發售。

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出身神奈川縣，年僅21歲的AV女優瀨戶環奈，有「三上悠亞接班人」之稱號。出道之前的瀨戶其實只是一名普通學生，在快餐店打工。因為一直有朋友鼓勵她去當寫真女優，她便決定嘗試一下，在2024年10月正式出道。由於身高和身材都十分優秀，她被譽為「史上最高美BODY」，迅速吸引大批粉絲。短短兩個月後，便接連宣布推出寫真集同時下海成為AV女優，AV達人一劍浣春秋更直指她可以「統治」AV界達10年。而瀨戶環奈出道以來也長期打入AV榜頭十名，實力不可小覷。睇全文認識新人王👉👉👉瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年