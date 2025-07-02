日本聖地巡禮景點地圖掀熱議 柯南、你的名字等動漫場景一次打卡
撰文：JUKSY 街星
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對於動漫迷來說，親臨那些熟悉的動漫場景是一種夢想吧！
想要找到《你的名字》中的樓梯或《男兒當入樽》的湘北高中嗎？最近有一個討論度超高的網站「聖地巡禮」可以幫你找到所有的日本動漫景點，提供詳細的地點資訊、交通指南和實用的旅遊建議，只要輸入城市或是動漫名稱，就可以找到此景點是哪一個動漫第幾集的場景原型，簡直太厲害！
【圖輯】聖地巡禮網站列出的部分動漫場景（點擊放大瀏覽）👇👇👇
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超神網站「聖地巡禮」直接幫你找出日本動漫場景！
「聖地網站」打開後就有一個日本地圖，左側則是搜尋處，只要在搜尋欄打上地名、作品名、地標，網站就會幫你找出該動漫景點的原形實際上在日本的哪裡，連此場景是哪一個動漫的第幾集都會顯示，資訊超級全面。
如果你是動漫迷不妨在去日本前搜尋一下有沒有自己必朝聖的景點，將他排入行程當中；或是直接根據聖地網站的景點安排一場精彩的動漫景點巡禮之旅，只是編輯實測後發現並不是所有動漫都有，但像是知名的《你的名字》、《名偵探柯南》都有！
「聖地巡禮」網站：https://anitabi.cn/map
動漫迷可以趕快收藏了，開始規劃一場精彩的動漫之旅吧！
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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】