日本聖地巡禮景點地圖掀熱議　柯南、你的名字等動漫場景一次打卡

對於動漫迷來說，親臨那些熟悉的動漫場景是一種夢想吧！



想要找到《你的名字》中的樓梯或《男兒當入樽》的湘北高中嗎？最近有一個討論度超高的網站「聖地巡禮」可以幫你找到所有的日本動漫景點，提供詳細的地點資訊、交通指南和實用的旅遊建議，只要輸入城市或是動漫名稱，就可以找到此景點是哪一個動漫第幾集的場景原型，簡直太厲害！

【圖輯】聖地巡禮網站列出的部分動漫場景（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 1

超神網站「聖地巡禮」直接幫你找出日本動漫場景！

「聖地網站」打開後就有一個日本地圖，左側則是搜尋處，只要在搜尋欄打上地名、作品名、地標，網站就會幫你找出該動漫景點的原形實際上在日本的哪裡，連此場景是哪一個動漫的第幾集都會顯示，資訊超級全面。

如果你是動漫迷不妨在去日本前搜尋一下有沒有自己必朝聖的景點，將他排入行程當中；或是直接根據聖地網站的景點安排一場精彩的動漫景點巡禮之旅，只是編輯實測後發現並不是所有動漫都有，但像是知名的《你的名字》、《名偵探柯南》都有！

「聖地巡禮」網站：https://anitabi.cn/map

「聖地巡禮」網站（聖地巡禮網站畫面截圖）

動漫迷可以趕快收藏了，開始規劃一場精彩的動漫之旅吧！

相關文章：「年上」、「年下」咩意思？原來非BL專用詞 日文原意是「這個」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

「年上」、「年下」係咩？原來出自日文 而且唔係BL作品先用（《完美的求婚》劇照；01製圖）

+ 10

延伸閱讀：

日本東北．福島／鬼滅之刃無限城場景、品嚐道地鄉土料理⋯絕美景色台灣可直飛！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】