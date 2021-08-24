MIRROR成炙手可熱的本地男團，風頭一時無兩，12子的廣告隨處可見。據廣告媒體監察公司數據，廣告支出最高的8大品牌中，有5家都邀請MIRROR、ERROR擔任代言人。單計半年MIRROR已接過百廣告，以下9個廣告更是從巨星、前輩手上接手！



MIRROR、ERROR成炙手可熱的本地男團，風頭一時無兩，16子的廣告隨處可見。（MIRROR IG圖片）

本地人氣男團MIRROR的廣告隨處可見，不論是街邊的燈箱廣告，還是網上社交媒體。據廣告媒體監察公司admanGo早前發表的數據可見，2021上半年整體廣告開支按年增加，而廣告支出最高的8大品牌中，有5家都邀請MIRROR、ERROR為品牌代言。

廣告支出最高的8大品牌中，有5家都邀請MIRROR、ERROR為品牌代言（網上圖片）

單計半年MIRROR已接過百廣告，以下9個廣告更是從巨星、前輩手上接手。以麥當勞廣告為例，陳奕迅自2003年已有為品牌唱電視廣告主題曲，近年亦有接拍電視及平面廣告，但麥當勞廣告近日就被MIRROR三子取代。

（網上圖片）

繼年初的《大姜的愛》廣告微電影及「姜B餐」後，再到近日的微電影廣告《男兒爭入樽》及全民為三子的閃咭密密食飽，MIRROR已取代陳奕迅接拍麥當勞廣告。不只麥當勞廣告，以下MIRROR的廣告及代言更是從巨星、前輩手上接手！

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MIRROR為ViuTV增加66%的廣告業務收益，早前母公司電盈公布上半年業績時更開名大讚 ，近日更有傳言指，部分黃VIU(OTT平台)員工早於今年4月已收到公司發放的一次性花紅，數目為員工薪酬一半，可見MIRROR已成VIUTV的金蛋。

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