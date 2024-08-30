「發唔發覺公司成日話唔撈個啲人，通常都唔會走?」早前有網民在討論區發文指，每間公司都總有經常說要辭職但過多10年都仍未走的同事，帖文引起打工一族熱議，更笑指是「呃人走，自己留低做大佬」，「個個辭職，你估個個都想辭職咩」，又舉6個真心辭職的人必做小動作。



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有網民在討論區發文指，「發唔發覺公司成日話唔撈個啲人，通常都唔會走」引起很多打工仔迴響，紛紛表示讚同，又指「反而唔聲唔聲先會突然唔撈」，「成日掛係口邊個啲都一定只係得把口」，又有網民分析「日日嗌唔撈都係想搏加人工」，說要辭職只是技倆，真正會辭職的同事，都能從職場小細節中看到端倪。

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有網民指如果平時看起來和善的同事，最新突然經常與同事/上司爭執，可能是他離職的先兆，網民分析為了彼此在職場相處都能好來好去，很多時候遇上不如意的事，我們都會選擇大事化小，避免與同事/上司直接衝突。但去意已決的同事就不用顧忌了，敢於據理力爭，甚至挑戰權威，豁出去與上司爭辯。

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亦有網民指每月經常準時請病假的同事，才是準備要辭職的人。網民指每間公司總有一至兩天的有薪病假，如果發現身邊有同事每月準時請Sick Leave，可能他正準備新工面試，或已有明確的辭職意向，想用盡自己的員工福利罷了。想知道誰是辦公室中下一個準備轉工/辭職的同事？看看他有沒有以下6個小舉動。

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「辭職」二字說起來輕巧，但背後要考慮的事卻有很多，有網民分享「有個同事同一個位做很多年，幾年前HR推薦話升佢，當係安慰獎，點知佢有次呻話唔撈，畀佢阿頭聽到，最後取消咗個升職」，所以大家別別貪一時之快而連累自己。

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常言道：等待是最痛苦的煎熬。面試已經夠緊張，面試之後擔心自己表現得不夠好、害怕自己得不到Offer、不知道何時才可以放下心頭大石的不安在面試後才席捲而來。近日，網民瘋狂熱議如何判別面試是通過還是失敗，更有網民總結多次失敗的慘痛經驗指，如果面試官在結束時說了以下一句說話，通常失敗的機會都很高！

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