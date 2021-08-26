美國搖滾樂隊 Nirvana 在 1991 年推出的唱片《Nevermind》，封套上一名男嬰在水中裸泳游向一張美元紙幣亦已成經典畫面。但事隔30年，該名男嬰突然起訴樂隊、唱片公司及攝影師，指該照片屬兒童色情內容，求 15 名被告每人至少賠償 15 萬美元（折合約 116 萬港元）。



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Nirvana 《Nevermind》唱片封套中裸泳的男嬰名為Spencer Elden，拍攝時僅出世100多天。據外媒報道指，Elden的父親因認識攝影師Kirk Weddle，於是受邀參與唱片封套拍攝影。其實在數年前在《Nevermind》推出15 及 25 周年之際，Elden曾兩度參與重拍CD封套的重拍，他更曾在唱片推出 25 周年重拍時，自己主動建議再度裸泳，但被當時的攝影師John Chapple指此舉「太奇怪」而拒絕，Elden最終換上泳褲拍攝。

Spencer Elden重新拍攝《Nevermind》封面照慶25周年紀念，不過有網友嫌他無全裸上陣，還原度不足。（Facebook圖片）

25 周年重拍時Elden胸口紋上了「Nevermind」一字，足見這張唱片對他之意義重大，但5年後的今天，Elden以兒童商業性剝削（ commercial child sexual exploitation ）為由，突然起訴樂隊、唱片公司及攝影師，並要求 15 名被告每人至少賠償 15 萬美元（折合約 116 萬港元）。有網民笑言CD封套巧妙預言了相中人愛財性格；但亦有網民力撐，指當時年僅4個月大的他的確無法阻止其他成年人在出版其裸照。

時日太快當年的小孩已經長大，不只是Nirvana唱片中的裸泳BB，不少經典電視廣告中的童星亦伴隨著我們成長，褪去當年青澀的模樣，他們長大了又是怎樣呢？「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我」這句經典廣告對白，香港人打風落雨都一定會幾這句掛在口邊，對白出自社會福利署2001年的宣傳片，廣告中的四眼仔可算是全港最深入民心的「足球員」。

多年後有網民驚喜發現當年的眼鏡小男孩已變成身材超Fit的爆肌健美先生，四眼足球男孩本名Eric Cheung是名健身教練，曾不時參加健美先生選舉。有網民留言笑指「其實落雨又有乜好怕喎，因為落雨踢唔成波走去做Gym操大隻」，而練成如今的健美先生，是真正的「筋肉滿希望，前路由我創」。深入民心的四眼足球男孩形象，令本土藥廠都找Eric拍廣告。四眼仔變健美先生，反差也太大了吧！除了Eric外，不少熟悉的童星面孔伴隨著我們成長，你知道他們長大了又是怎樣嗎？

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雖然不少童星長大後都沒有繼續幕前演出，但偶然在網路上見到，仍像是多年的舊朋友一樣，再見還是有一種熟悉的感覺，電視汁撈飯長大的90後一定有共鳴。

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2004年暑期在翡翠台首播的第二輯《四葉草》系列《赤沙印記@四葉草.2》，以沙灘排球為題材，一眾年輕女演員換上清涼運動服，為學界比賽而奮鬥。雖然當年話題性十足，但主角們已經鮮有出現在幕前，《赤沙印記@四葉草.2》可說是偶像劇的歷史文物。播出至今已相距近20年，那些年陪伴住大家成長的四葉草出身男星現況到底怎樣呢？

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