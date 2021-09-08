食炸雞會性早熟？快餐店雞有6隻腳？拆解3大雞的謠言　認真就輸了

說到快餐店的熱銷商品，你一定會想到炸雞、雞塊......等等這些以雞肉作為原料製成的產品！但是從早期謠傳至今的肉雞飼養過程施打生長激素、快餐店使用6條腿的怪雞說法，卻讓不少人擔心受怕！根據《食力》2019年「你今天吃『速』了嗎？快餐店你都怎麼選？」問卷調查結果顯示，仍有16.7%的民眾對於「傳聞雞肉有生長激素」有很大的擔心！就讓《食力》帶你一一擊破這些年，關於雞的謠言！



長得快是育種、飼料、飼養環境的進步！真的沒有打生長激素啦～

連鎖快餐店的各種雞肉產品，一直是暢銷產品，但這些大量產出的雞肉產品，也讓很多民眾質疑快餐業雞肉需求如此龐大，要怎麼才能滿足？也因此一直有謠傳指出是因為雞隻打了生長激素，才能夠成長速度這麼快，讓供應源源不絕。

早年引進白肉雞的時候，當時雞隻需要飼養50幾天才能達到能夠上市的體重，而現今只要35天就能達成，而這其實都歸功於「育種」技術的進步！根據台灣主要雞肉供應商「台灣卜蜂企業股份有限公司」南投事業處副總經理張維岳指出，「全世界主要目前是3大品種體系：愛拔益加（Arbor Acres）、樂斯（ROSS）、科寶（Cobb），這幾年從早期45～50天、40～45天、35～40天，到現在的32～35天，育種技術的進步，讓這些白肉雞能夠在短時間內快速成長。」透過這些國際育種公司，持續摒除不好的雞隻基因，以及避免基因相近的雞隻交配導致基因缺陷，才能夠提供客戶品質優良的雞種。

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張維岳也補充道「除了雞隻改良的品種已經打好基礎，現在飼料中的營養成分已經算到非常精細，一隻雞從剛出生到屠宰前要吃什麼飼料，要多少熱能、蛋白質含量等等的營養成分，都已經設定好了」。因此，飼料配方的進步也是讓白肉雞長得頭好壯壯的原因之一。

而因為市場競爭的緣故，飼養環境其實也越來越好，「在競爭的環境下，大家一定會認為要飼養得比別人好，雞住的環境還有溫度、溼度的控制。」張維岳也直言，一隻雞從小養到大可能賣不到100元，一個月如果有2000多萬隻雞產生，難道要打2000多萬隻針劑嗎？一針生長激素的成本就近千元，「從成本、人力來思考，是絕對不可能這麼做的！」

因為育種技術的發達，以及飼料、環境的加乘下，白肉雞無論是生長速度或肉質，根本不用、也不會仰賴生長激素，就能夠符合現代社會的飲食需求！

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吃炸雞讓兒童性早熟？6條腿的雞？都是謠言啦！

而因為生長激素的誤解，也因此衍生出喜歡吃快餐店炸雞的兒童會性早熟，還有快餐店會使用長了6條腿的雞，但這些完全是謬論！

性早熟是指性徵提早出現，伴隨著身高快速長高，有很多人會歸因於是吃了可能有使用生長激素的炸雞所導致。但近年來的研究報告顯示，長期攝取高油脂、高蛋白的飲食，以及提早發育是與兒童的體脂肪比例有關係。因此，性早熟別怪雞肉有打生長激素，而是小孩可能長期食用高油脂、高蛋白的炸雞，飲食不均衡的緣故！

網路流傳快餐店使用的炸雞是使用6腳雞製成，但以目前的育種技術來說，要創造出多腳的雞是絕對不可能的！育種方式讓雞隻能夠穩定的繁殖，若是真有畸形的雞隻出現，在繁殖初期就會被淘汰，而無法大量地繁殖，也因此不可能被做為炸雞腿、雞翅的原料，施打生長激素也不可能促進雞隻長成多腳雞。

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人會生病，雞也會！動物用藥不怕不怕

為了預防、治療疾病，醫生會開立抗生素給病人使用，而人會生病，雞當然也會！當確定雞群生病，經過獸醫師確診後，會開立處方籤以進行即便的治療。那雞肉會不會殘留超標的動物用藥呢？很多人害怕吃了含有動物用藥的雞肉會危害人體，但屠宰前必須有一段時間的停藥期，讓雞隻有時間將藥物代謝。動物用藥、抗生素並不可怕，只要選擇合格的屠宰場的雞肉產品，都會送驗檢查是否動物用藥超標，因此可不必太過擔心！

一直以來，也很多人擔心雞脖子、雞屁股、雞皮，會有大量毒素、動物用藥累積而不敢吃，但這樣的說法是錯誤的！現代化飼養方式以及優良的雞隻品種選擇，讓雞隻不需要過度用藥，也沒有在脖子打抗生素或生長激素的狀況，而目前也沒有科學證據顯示吃這些部位會造成致癌的可能，如有打針，是進行皮下注射疫苗。

白肉雞的飼養、屠宰其實已經是一個相當成熟、進步的產業，選擇合格飼養場以及屠宰場的雞肉，就可以安心食用！每出現一次這些謠言，就會傷害到產業界，下次看到這些雞肉謠言，千萬不要再被影響而搞得連雞肉都不敢吃了！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：吃炸雞會性早熟、速食店養6條腿的雞？那些年關於雞的謠言，信了你就輸了】