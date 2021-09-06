辭職，可能是打工仔能以下犯上的唯一機會，若然時機來到，當然要好好部署，以便為自己過往辛勞的工作好好出一口氣！近日有網民於討論區向大家集思，表示近期考慮辭職，希望各大網民能提供最霸氣的辭職方法。



大家的辭職經歷又是如何？（YouTube截圖）

PO文發出後引來不少網民回應，分享自己過去曾嘗試或見證過的霸氣辭職大法。當中最常見的就是於一個月通知期內「玩嘢」，以為Hea做已是最高境界？那少年你就太年輕了。有網民表示自己曾於通知期內遲到早退兼食早餐，不過若數到霸氣之最，則必提有網民被上司打電話問道「點解你冇返公司」、然後該網民回應道「見緊工，轉頭打畀你」，光是想像都能想到上司有多無語！

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總結之時先帶頭盔，雖然霸氣辭職真的相當爽，但若一個不小心遇上新公司需要reference check，你的前上司隨時有機會反咬你一口！就算不用做reference check，世界如此細小，將來說不定都會再見，因此適可而止地處理、好來好去就最好啦！

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同場加映：開學｜打工仔懺悔：返工才知返學好！7個想變回學生的崩潰瞬間

又到9月1日開學日，一眾學生哥又可以返學校見見同學仔了。但已步入職場的打工一族，對9月1日這個日子已沒甚麼感覺了。但在趕返工的朝早，於街上見到一個個朝氣勃勃的學生哥，又不禁感嘆：返學真好！

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同場加映：元華參演《尚氣》 6個香港老戲骨紅到去外國 美國黑人勁like羅莽

《尚氣與十環幫傳奇》9月上映，有份參與拍攝的影星楊紫瓊，8月26日在IG分享多張電影的幕後照片，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華，令很多網民都大感驚喜！

除了元華之外，香港有不少老戲骨在外國都十分有人氣，例如曾被TVB Hea用的羅莽，在美國黑人心中有特殊地位，更有一個運作超過30年的fans club，亦搞過fans meet，連羅莽本人都大為驚訝。

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點擊全文睇：元華參演《尚氣》 6個香港老戲骨紅到去外國 美國黑人勁like羅莽