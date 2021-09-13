Peppa Pig係卡通而鬼滅之刃係動畫？網民提5大關鍵差別　你認同嗎

卡通跟動畫一樣嗎？日前有網友在PTT上詢問「為什麼不流行講卡漫而是動漫」，也再度引起網友熱議「卡通」跟「動畫」到底是不是一樣的，有些網友認為這是「習慣問題」，但也有人認為卡通是藝術形式，並不單指動畫。



卡通、動畫哪裹不一樣？

卡通（Cartoon）是指圖畫，包含各種非寫實風格以及超脫現實的圖畫藝術，或是故事連環畫和四幅一組的漫畫，由於卡通被改編製成動畫影片，因此衍生卡通動畫這個詞。

動畫（Anime）澤是一種通過定時拍攝一系列多個靜止的固態圖像（影格）以一定頻率連續變化（如每秒16張）而導致肉眼的視覺殘象產生的錯覺，誤以為圖畫或物體（畫面）活動的作品及其影片技術，大家熟悉的「動漫」一詞也是由動畫衍生出來的獨立名詞。

▼▼▼即睇網民對卡通、動畫兩者分別的討論！▼▼▼

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到底是卡通還是動畫？網友點5關鍵區分

有部分網友認為在「畫風」、「表現手法」上，動畫跟卡通有很大的差別，還有人認為可以透過「年齡」區分，動畫較不限制年齡層，也有難懂、深奧的內容，卡通則多適合幼兒觀看，內容也較淺顯易懂，還有人表示，自己是以「地區」分別「日系的叫動畫，歐美叫卡通」。

也有網友是以「連載性的劇情」來區分，每集之間沒有太多關連，可以發展獨立短集的叫做卡通，像是戇豆先生、海綿寶寶等，由連載劇情的，像是《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》在認知中則是動畫。

時常有網友為了是「卡通」還是「動畫」爭執，但滿多網友認為「卡通就是動畫一模一樣的東西，習慣問題而已」、「動畫就是卡通 卡通就是動畫 怎麼講有差？」，但也有人是翻譯跟文化的不同，「卡通畢竟是音譯，動畫這詞剛聽到可能就明白是什麼」你呢？在你的認知中這兩者有差別嗎？都習慣說卡通還是動畫呢？

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