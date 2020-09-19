《花木蘭》新不如舊？盤點98年動畫vs真人版創作設定9個大不同

1998年，迪士尼動畫片《花木蘭》橫空出世，這部以中國南北朝時期樂府詩《木蘭辭》中，「花木蘭」為主角的音樂電影在美國上映後，瞬間讓觀眾們記住了這個柳葉彎眉、丹鳳杏眼的中國公主。

作為迪士尼的第36部動畫長片，《花木蘭》的故事與我們熟悉的民間傳說一樣，為了抵禦匈奴入侵，花家女兒木蘭女扮男裝代父從軍。在動畫片中，木蘭帶著一匹馬、一隻微型小龍和象徵幸運的蟋蟀出征，最終打敗匈奴「單于」，拯救天朝於外敵入侵之中，滿載榮譽而歸。本片是迪士尼第一部公開談論「戰爭」的影片，電影最終的結果還算不錯——9000萬美元的預算，最終獲得了超過3億美元的全球票房。

按圖回顧1998年動畫版《花木蘭》精彩劇照：

+ 7 + 7 + 7

「花木蘭」是迪士尼的首位亞裔「公主」，影片對於荷里活的亞裔明星來說，是一部意義非凡的影片，片中聚集了當年，在洛杉磯屈指可數的幾位稍稍混出了些名堂的亞裔演員們——溫明娜、吳漢章、黃榮亮與竹井喬治都為《花木蘭》中的角色做了配音。這也是荷里活自《喜福會》（The Joy Luck Club）之後，第一部主要都是由亞裔演員挑大樑的影片。

雖然此前迪士尼在1992年的《阿拉丁》與1995年的《風中奇緣》中，都是講述了非白人公主的故事——前者是阿拉伯公主，後者是印第安公主，但在《花木蘭》中引入亞洲公主，確實是迪士尼歷史上的第一次。

木蘭真正改變迪士尼規則的並不在於此，她最與眾不同的一點是，她並不是傳統意義上真正的「princess」，她的父親既不是國王，自己也沒有嫁給王子成為王妃。在花木蘭之前，成為迪士尼公主的規則非常簡單，要麼得出身皇室，要麼得嫁入皇室。

然而木蘭與眾不同的一點是，她這兩項一項也不符合，只是自己有一顆勇敢的心。和公主總需要被王子拯救不一樣的是，木蘭才是那個carry全場，拯救了將軍、皇帝和全中國人民的戰士。

盤點《花木蘭》動畫vs真人版9個大不同之處！（按圖放大）▼

+ 56 + 56 + 56

22年過去的今天，由劉亦菲、甄子丹、李連杰、鞏俐等多位重磅巨星共同主演的真人版《花木蘭》，在中國內地的大銀幕上與觀眾們見面了。我們是幸運的，因為包括美國、日本等在內的海外地區，只能在流媒體平台Disney+上點播本片；

按圖睇《花木蘭》精彩劇照：

+ 11 + 11 + 11

我們也是矛盾的——由於海外上線比內地公映要早一周，再加上影片前期口碑呈兩極分化之勢（爛番茄75%/IMDb 5.4/豆瓣4.9/時光網5.2，基本上就是爛番茄和海內外其它網站評分在分化），許多內地觀眾可能不願等到在電影院中一睹木蘭的風姿了。

外媒對真人版《花木蘭》評價唔係咁差？點圖放大睇睇：

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「時光網」授權轉載。】