ERROR成員郭嘉駿（193）近日因個人經營網店LILABOC的退款事件而與網民掀起爭執，193回應客人退款時表示「燒俾你」的言論被指沒禮貌。雖然193日前已就事件道歉，但就強調只為公眾帶來不便而道歉，並非等於向該名客人道歉。

對於今次的風波，不少網民均批評193對客人的態度。不過有網民認為事件於instagram店（IG Shop）相當常見，只是當事件牽連到藝人時才特別受到公眾關注，討論間又提到其實某類IG Shop特別容易中伏！



Instagram雖然本質是社交平台，不過近年已漸漸發展成另類購物平台，各類型的買賣應運而生，服裝、名牌、日韓代購、食品等都能找到。但由於IG Shop始終非專業買賣平台，沒有客服等相應服務下，總會有不少「中伏」情況發生。

ERROR成員郭嘉駿（193）日前因個人經營網店的退款風波而跟網民起爭執。（資料圖片）

而網民認為當中有五大類是最易中伏，包括髮型屋、蛋糕店、手作麵包/甜品店、名牌手袋/波鞋代購店及服裝店。以髮型屋為例，最易就是遇上髮型效果不似IG上的相片般好、而且價格亦相當浮動，IG上是一個價錢，到現場卻是另一價錢！髮型屋以外，蛋糕店亦是另一大熱中伏類別，不時有網民訴苦提到蛋糕價錢貴卻貨不對辦，蛋糕模樣跟自己在家弄的質素沒兩樣！更嚴重的是通常發生以上情況後，苦主們都是投訢無門，唯有「硬食」。

👇👇👇點圖睇5大類最易中伏IG Shop👇👇👇

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話雖如此，但Ig Shop的多種類和方便依然有一定吸引力，因此相信未來依然會出現不少中伏事蹟……唯有提醒大家光顧前多比較同類型商店及留意其好評的真實性！

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同場加映：元華參演《尚氣》 6個香港老戲骨紅到去外國 美國黑人勁like羅莽

有份參與拍攝《尚氣與十環幫傳奇》的影星楊紫瓊，早前在IG分享多張電影的幕後照片，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華，令很多網民都大感驚喜！

除了元華之外，香港有不少老戲骨在外國都十分有人氣，例如曾被TVB Hea用的羅莽，在美國黑人心中有特殊地位，更有一個運作超過30年的fans club，亦搞過fans meet，連羅莽本人都大為驚訝。

👇👇👇按圖看6個紅到外國的香港老戲骨👇👇👇

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