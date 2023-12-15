2024年髪型｜睇4種下巴形狀決定髮型　短/方下巴剪錯瀏海隨時顯胖

相信大家都不會質疑髮型對顏值的影響力，想要凸顯自己優點、收起缺點，便應根據自己的臉型好好選擇髮型！整體臉型以外，下巴的形狀亦是另一值得大家參考的因素！即睇下文睇各類型下巴最適合與最需要避免的髮型！



短下巴人士選擇髮型時有甚麼注意位？（Instagram@dlwlrma）

以下將下巴類型大致分為長、短、方、圓及尖五大種類，各自均有需要注意的地方。以短下巴為例，由於短下巴會令臉型整體感較短而小，整體來說會較適合長髮，因為短髮會壓縮視覺而令臉看起來更短。話雖如此，剪短髮亦非不可，不過要留意髮尾與下巴位置相若的短度，能有助拉長臉型。

而長下巴的朋友則應避免過長而直的髮型，因為會把臉型拉得更長。若想留長髮可以選擇較蓬鬆輕柔的造型，另外亦可以選擇八字瀏海以修飾臉型。相對地，長下巴適最適合短髮造型，可以選擇蓬鬆有弧度的造型，有助修飾整體臉型。

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至於方下巴則要避免寬而密的瀏海，因為會令臉型看起來更大更方。不論長或短髮，都應以微捲髮等較隨性、帶空氣感的髮型為主，以免頭髮過貼反而凸顯缺點。圓下巴通常會令臉型整體看起來較圓、較肉肉，最安全的髮型是及肩的中長髮。若喜歡短髮則要注意短髮的長度，最好為可以露出頸部線條的長度。另外微捲、外翹等造型亦有助修飾圓臉臉型。

最「無敵」的當然是尖下巴！是公認的標準臉型。基本上不受任何限制，任何髮型都轉易駕馭。