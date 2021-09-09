還在討論「中學生應否談戀愛」？現在就連小學生都會在社文平台徵女友！早前台灣有11歲升讀小學五年級的男生在Facebook徵女友，更列出60項超浮誇擇偶條件，讓網民不禁留言問「是時代變了嗎」？



早前，有台灣小五男生在Facebook專頁「複製文圖書館南港二館」發文徵女友，小男生在自我介紹中指自己今年11歲，升讀小學五年級，身高159cm體重44kg，每月有零用$300台幣（折合約$85港元），小男指「雖然只有$300但可以分給妳用$250，男人花費比較少so沒關係」，霸氣的寵女友宣言，讓不少網民留言指小男生是「真．男人」。

複製文圖書館南港二館Facebook截圖

自我介紹後，小男生列出60項擇偶要求，除了基本的「一定要是女生」，11歲的小男生更列出多項對「未來女友」的外型、身材和性要求，「身高不要高過我，一樣高也不行」，「處女膜還要在」，「喜歡SM，可以是S也可以是M」，描述具體亦相當露骨。

不單是外型，發文小男生對女友的生活習慣也相當有要求，「手機打字速度至少要75w/m」，「喜歡看鬼滅之刃、進擊的巨人、東京喰種，但不要看少女漫畫或動漫」，「傳說段位至少要黃金」，「要夠會拍照，至少要知道拍遠景人物要在井字線上，還有自拍不能由下往上，這樣我們才能一起拍好看的自拍Po上IG」。一連串超具體擇偶要求徵翻不少網民，紛紛留言指小男孩「人細鬼大」。

▼▼▼▼點擊看11歲小五男生列60個條件徵女友▼▼▼▼

+ 15

最後一項第60個條件是「願意絆（伴）我一生」！對於小男生的千字文擇偶條件，不少網民留言笑指「比求職公司的徵招內容還嚴苛」，「過了十年擇偶要求，大概只剩 性別：女」，亦有網民指小男生錯別字超多，又誤將「Minecraft」錯認為「 Microsoft」指女友「不能玩Microsoft」，笑翻一眾網民，「其實就某層面來說還不錯，至少這弟弟年紀輕輕就知道自己想要的是甚麼」。

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：港男公開揀女友7大條件否則寧願單身！網民：注定做孤獨單身狗

每人心中都有自己的一套擇偶準則，只差在會不會說出口。早前有男網民在香港討論區中發文，指「係香港搵女朋友一定要有呢啲條件，如果唔係寧願單身」，更列舉7個超具體要求，引來大批網民熱議，有網民留言指「個個point都中但事實上呢種女友唔存在」、亦有人指「要求人哋首先要要求自己，樓主照鏡先」、更有網民嘲笑「注定成世做孤獨終老嘅單身狗啦」！

▼▼▼▼點擊看港男揀女友7大條件▼▼▼▼

+ 4

點擊看全文：港男公開揀女友7大條件否則寧願單身！網民：注定做孤獨單身狗