大學最大的謊言：「入到大學就唔使再讀書」，不少莘莘學子捱過了DSE，就以為終於解脫了，開始隨心所欲、放縱自己，在沒有目標和方向下，做了很多完全沒有必要做的事情，白白浪費了4年大學時光。



《StartUp》劇照

大學，是步入社會前的最後一個蜜月期。以成年的年紀享受著各種學生優惠、還有讓大人稱羨的超長假期⋯⋯有很多大學生在校園裡偶爾感到迷茫，沒有目標和方向，別人總說大學生就要點點點，就迷迷糊糊的跟風跟著做，完全不知道自己到底想要些甚麼。其實，不少事情大學生們沒必要為迎合別人而做。

《StartUp》劇照

【無必要總是迎合別人】

常聽老鬼說「識人好過識字」，但大學三觀不合、性格不合的人比比皆是，無必要為了埋堆，和別人玩在一起，就去討好別人，即使埋到堆都不會長久。能玩在一起的人，不用刻意討好也能玩在一起。每個人都有自己要忙的事情，沒有必要為了迎合別人而耽誤自己重要的事。

【無必要太放縱自己】

剛升上大學，總有一種「小孩一秒變大人」的感覺，開始隨心所欲、放縱自己，每天在hall打機、不想上課就直接不去，想睡到幾點就到幾點⋯⋯放縱一兩天不是問題，但大學4年如是，到了因工作或移民要再讀書的時候，驚覺爛Grade畢業Master也報不了，真係喊都無謂。

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大學4年轉眼就過，沒有天書訂明大學生活要如何過才算無憾，但廿歲的青春只有一次，趁著沒有包袱，年輕就是本錢，趁年輕做一次忠於自己的決定吧。

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常言道：等待是最痛苦的煎熬。面試已經夠緊張，面試之後擔心自己表現得不夠好、害怕自己得不到Offer、不知道何時才可以放下心頭大石的不安在面試後才席捲而來。近日，網民瘋狂熱議如何判別面試是通過還是失敗，更有網民總結多次失敗的慘痛經驗指，如果面試官在結束時說了以下一句說話，通常失敗的機會都很高！

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