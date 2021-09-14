【 大學 / 大學生 / 畢業/ 畢業生 / 應屆畢業生人工 / 薪金 / 職場 】每年第三、四季大批應屆大學畢業生紛紛投身職場，個個都希望能搵到份好工。早前，有港大畢業生在Facebook專頁「公務員secrets」發文，問問網民「點睇堂堂港大畢業生做ACO」（助理文書主任），結果引起一眾網民熱議。相隔數月有自稱是 JRE Officer 為一眾職場菜鳥分析「資質平庸嘅人唔做ACO師，他日一定會後悔終生」。



《大叔的愛》劇照

早前，有港大畢業生在Facebook專頁「公務員secrets」發文，指自己港大非專科應屆畢業，報咗1年PGDE（學位教師教育文憑課程）和政府Officer職位但都全部失敗，只有ACO （助理文書主任）技能測試（Skill Test）合格。但怕被同學恥笑「讀咁多書做公務員底層工逗（𢭃）得萬零二萬蚊」，故開Po問問網民「點睇堂堂一大HKU Fresh Grad 做ACO （助理文書主任）」。

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相隔數月，有自稱是 JRE Officer 發文，為一眾職場菜鳥分析「資質平庸嘅人唔做ACO師，他日一定會後悔終生」。發文的 JRE Officer 指ACO是給「非專科，資質平庸的人的逃生門」，趁早入職可以「計年資排公屋，做人生勝利組」。

有網民在公務員Secrets專頁發文分析，資兎平庸的人考ACO的好處，還列出收入開支表以證說法。（FB截圖)

當「你班friend終於儲到一百萬首期時，你已經上咗公屋，或者用半價買咗居屋」，當其他人「抽唔到白表」或「供私人發水滲水樓」的時候，「你交緊千零蚊租金⋯已經有間好實用的公屋或綠表居屋住」，「公務員綠表公屋配額仲要年年都加」，又指結論是ACO「係畀非專科，資質平庸嘅人的逃生門！係入就快！ 計年資排公屋做人生勝利組」。

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但不少網民留言指發文的「JRE Officer」無大志，又笑言文中的「精密分析」Excel 支出只列$3500是「行路返工 + 唔洗畀家用 + 煉仙」，「你揾譚仔阿姐做人生目標係你個人選擇，又冇話唔得嘅」，ACO可以「住公屋又真係唔錯，買樓係投資，過去20、30年買咗樓嘅真係又食又拎，賺咗屋租仲分分鐘有幾球嘢資產」。

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